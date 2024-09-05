Dev Balığı Bebek Gibi Salladı
Edirne'deki 36 yaşındaki balıkçı, 16 kiloluk balık yakaladı. 35 yaşındaki İdris Özocak, balığı kucağına alıp bebek gibi salladı.
Havsa’da amatör balıkçı İdris Özocak’ın gölete attığı oltaya 16 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı. Balığı kıyıya çıkarttığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Özocak, bu büyüklükteki bir balığı ilk kez yakaladığını söyledi. Özocak, yaşadığı mutluluğu espri amacıyla dev balığı bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak gösterdi. İdris Özocak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
Kaynak: DHA
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