Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş

Derz aralarındaki kararmaların temizlenmesi için birçok farklı yöntem denenebilir. Ancak ne kadar temizlenirse temizlensin, bazen istenmeyen kararmalar bir türlü geçmez. Ancak bu sorunu çözmek aslında oldukça basitmiş. Tuzla karıştırarak hazırlayacağınız bir karışım ile derz aralarını silmek, adeta yeni çekilmiş gibi bir görünüm elde etmenizi sağlayabilir.

Ev temizliğinde can sıkıcı birçok nokta bulunsa da derz aralarını birçok kişinin çeşitli yöntemler denese de bir türlü beyazlatamadığı noktalar arasında yer alır.

Çeşitli kimyasal ürünlerinde kullanıldığı derz temizliğinde bir türlü sağlanamayan o beyazlık meğer tuz ile karıştırılan o malzemeden geçiyormuş.

İster banyo ister mutfakta bulunan fayanslarınızın derz aralarını bu karışımla temizlediğinizde adeta yeni çekilmiş gibi bembayaz oluyor. İşte size bugüne dek uyguladığınız yöntemleri unutturacak o mucize karışım…