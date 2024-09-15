Depreme Karşı Zemini En Sağlam İller Belli Oldu: Emekliler Bile Koşa Koşa Taşınıyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye genelinde deprem riski daha fazla önem kazandı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, olası bir depremde güvenliklerini artırmak için farklı bölgelere yönelmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Depreme Karşı Zemini En Sağlam İller Belli Oldu: Emekliler Bile Koşa Koşa Taşınıyor - Resim: 1

Uzmanların yaptığı uyarılar sonrasında, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi yoğun nüfuslu şehirlerde yaşayanlar daha güvenli bölgelere taşınmayı gündemine almaya başladı. Özellikle deprem riskinin büyük olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, en sağlam şehirleri araştırmaya koyuldu.

ZEMİNİ EN SAĞLAM ŞEHİRLER

Yapılan araştırmalar, zemin yapısı açısından depreme karşı daha dayanıklı olan illeri öne çıkardı. Bu şehirler, özellikle emekli vatandaşlar için cazip hale geldi. Zemin açısından daha güvenli kabul edilen ve emeklilerin bile yoğun ilgi gösterdiği şehirler şunlar:

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Depreme Karşı Zemini En Sağlam İller Belli Oldu: Emekliler Bile Koşa Koşa Taşınıyor - Resim: 2

Gümüşhane

Giresun

Sinop

Ankara

Kırklareli

Rize

Artvin

Edirne

Adana

Nevşehir

Aksaray

Niğde

Konya

Karaman

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Bartın

Zonguldak

Iğdır

Sivas

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