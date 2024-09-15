Depreme Karşı Zemini En Sağlam İller Belli Oldu: Emekliler Bile Koşa Koşa Taşınıyor
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye genelinde deprem riski daha fazla önem kazandı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, olası bir depremde güvenliklerini artırmak için farklı bölgelere yönelmeye başladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Uzmanların yaptığı uyarılar sonrasında, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi yoğun nüfuslu şehirlerde yaşayanlar daha güvenli bölgelere taşınmayı gündemine almaya başladı. Özellikle deprem riskinin büyük olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, en sağlam şehirleri araştırmaya koyuldu.
ZEMİNİ EN SAĞLAM ŞEHİRLER
Yapılan araştırmalar, zemin yapısı açısından depreme karşı daha dayanıklı olan illeri öne çıkardı. Bu şehirler, özellikle emekli vatandaşlar için cazip hale geldi. Zemin açısından daha güvenli kabul edilen ve emeklilerin bile yoğun ilgi gösterdiği şehirler şunlar:
Gümüşhane
Giresun
Sinop
Ankara
Kırklareli
Rize
Artvin
Edirne
Adana
Nevşehir
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Muğla
Aydın
Denizli
Isparta
Uşak
Bursa
Bilecik
Bartın
Zonguldak
Iğdır
Sivas