Depreme Karşı Zemini En Sağlam İller Belli Oldu: Emekliler Bile Koşa Koşa Taşınıyor

Uzmanların yaptığı uyarılar sonrasında, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi yoğun nüfuslu şehirlerde yaşayanlar daha güvenli bölgelere taşınmayı gündemine almaya başladı. Özellikle deprem riskinin büyük olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, en sağlam şehirleri araştırmaya koyuldu.

ZEMİNİ EN SAĞLAM ŞEHİRLER

Yapılan araştırmalar, zemin yapısı açısından depreme karşı daha dayanıklı olan illeri öne çıkardı. Bu şehirler, özellikle emekli vatandaşlar için cazip hale geldi. Zemin açısından daha güvenli kabul edilen ve emeklilerin bile yoğun ilgi gösterdiği şehirler şunlar: