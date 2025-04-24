Depremden Önce Bildiriyor: Bu Uygulamalar Hayat Kurtarıyor! İşte Deprem Öncesi ve Sonrası Telefonda Olması Gereken Uygulamalar
İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından milyonlarca kişi, depremleri önceden haber veren ve riskli bölgeleri gösteren mobil uygulamaları araştırmaya başladı. İşte hem Android hem iPhone kullanıcılarının mutlaka yüklemesi gereken uygulamalar…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştiği 23 Nisan İstanbul depreminin ardından vatandaşlar, olası sarsıntılara karşı teknolojik önlemlere yöneldi. Deprem bilimindeki gelişmeler henüz saatler öncesinden tahmin yapacak noktaya ulaşmasa da, saniyelerle ölçülen erken uyarılar ve anlık takip sistemleri hayat kurtarıcı olabilir. Android telefonlarda bulunan Deprem Uyarı Sistemi bu konuda etkili bir çözüm sunarken, farklı platformlarda kullanılabilecek uygulamalar da dikkat çekiyor.
İşte hem Android hem iOS kullanıcıları için önerilen, mutlaka her telefonda bulunması gereken deprem uygulamaları:
1. Deprem Bilgi Sistemi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine entegre çalışan bu uygulama, Türkiye genelindeki sarsıntıları anlık olarak takip etmenizi sağlıyor. Her 10 saniyede bir güncellenen verilerle, şiddetli ve hissedilebilir depremler hakkında bildirim alabiliyorsunuz.
2. E-AFAD
AFAD tarafından geliştirilen bu resmi uygulama, yalnızca depremler değil, afetlerle ilgili diğer kritik bilgiler için de bildirim gönderiyor. Anlık takip özelliğiyle, vatandaşların güvenilir bilgiye hızla ulaşmasını sağlıyor.
3. Deprem Ağı
Sismik dalgalar oluşmadan kısa süre önce kullanıcıları uyarabilen bu sistem, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası yaygınlaştı. Gerçek zamanlı bildirim özelliği sayesinde en çok tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi.
4. LastQuake
Uluslararası bir ekip tarafından geliştirilen LastQuake, kullanıcı geri bildirimleriyle deprem anındaki durumu paylaşma imkânı sunuyor. Anlık bildirimlerin yanı sıra, deprem yaşayan kişilerin uygulama üzerinden anket ve fotoğraf paylaşımı yapabilmesiyle dikkat çekiyor.
5. Deprem Uyarılarım
Konum bazlı çalışan bu uygulama, hem bulunduğunuz yerin geçmiş depremlerini gösteriyor hem de anlık sarsıntıları bildirimle iletiyor. Özellikle bölgesel takip yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı.
Deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye'de, bu uygulamaların telefonlarda bulunması sadece bilgiye ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda saniyelerle hayat kurtarma şansı da sunuyor. Uzmanlar, Android kullanıcılarına cihazlarındaki Deprem Uyarı Sistemi’ni mutlaka aktif hale getirmelerini öneriyor.