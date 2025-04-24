Depremden Önce Bildiriyor: Bu Uygulamalar Hayat Kurtarıyor! İşte Deprem Öncesi ve Sonrası Telefonda Olması Gereken Uygulamalar

2. E-AFAD

AFAD tarafından geliştirilen bu resmi uygulama, yalnızca depremler değil, afetlerle ilgili diğer kritik bilgiler için de bildirim gönderiyor. Anlık takip özelliğiyle, vatandaşların güvenilir bilgiye hızla ulaşmasını sağlıyor.

3. Deprem Ağı

Sismik dalgalar oluşmadan kısa süre önce kullanıcıları uyarabilen bu sistem, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası yaygınlaştı. Gerçek zamanlı bildirim özelliği sayesinde en çok tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi.