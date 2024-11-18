Deprem ve Felaket Öncesi Ortaya Çıkan 'Kıyamet Habercisi' Balık Kıyıya Vurdu
ABD'nin Güney Kaliforniya kıyılarında, ‘kıyametin habercisi’ olarak bilinen nadir deniz balığı karaya vurdu. San Diego’daki California Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü, doktora öğrencilerinden birinin Encinitas sahilinde, yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir kürek balığı bulduğunu açıkladı.
Kaynak: Cumhuriyet
Kürek balıkları, genellikle güneş ışığının ulaşamadığı mezopelajik bölgede yaşayan nadir deniz canlıları arasında yer alıyor. Bu balıklar, deprem ve diğer doğal afetlerle ilişkili olduklarına dair eski inançlar nedeniyle ‘kıyamet günü balığı’ olarak da adlandırılıyor. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremden önce de benzer gözlemler yapılmış, sahillerde kürek balıklarının görüldüğü kaydedilmişti.
KALİFORNİYA’DA İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ
Bu yıl, Kaliforniya kıyılarında ikinci kez kürek balığına rastlanıldı. Önceki olay, ağustos ayında yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 30 kilogramdan ağır bir balığın karaya vurmasıyla gerçekleşmişti. Bu balıkların nadir görülmesi, bilim insanlarını neden karaya vurdukları konusunda araştırmalar yapmaya itiyor. Yaralanma, hastalık ya da yönelim bozukluğu gibi nedenler bu durumun başlıca sebepleri olarak değerlendiriliyor.
DEPREM VE KÜREK BALIKLARI İLİŞKİSİ
2013 yılında Kaliforniya sahillerine vurduğu görülen iki kürek balığını inceleyen bilim insanları, bu balıkların deniz tabanındaki sismik hareketlilik nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtmişti. Bir başka teoriye göre ise deprem öncesinde deniz tabanından yayılan karbon monoksit gazı, kürek balıkları ve diğer derin deniz canlılarını olumsuz etkileyebiliyor.
BİLİMSEL DEĞER TAŞIYAN BİR KEŞİF
Scripps Deniz Omurgalıları Koleksiyonu Müdürü Ben Frable, “Bu örnek, kürek balıklarının biyolojisi, anatomisi, genetik yapısı ve yaşam öyküsü hakkında değerli bilgiler sağlayabilir” dedi. Uzmanlar, bu nadir balı\u011kların incelenmesiyle derin deniz ekosistemine dair çok sayıda yeni bilgi edinmeyi umuyor.