Deprem ve Felaket Öncesi Ortaya Çıkan 'Kıyamet Habercisi' Balık Kıyıya Vurdu

KALİFORNİYA’DA İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ

Bu yıl, Kaliforniya kıyılarında ikinci kez kürek balığına rastlanıldı. Önceki olay, ağustos ayında yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 30 kilogramdan ağır bir balığın karaya vurmasıyla gerçekleşmişti. Bu balıkların nadir görülmesi, bilim insanlarını neden karaya vurdukları konusunda araştırmalar yapmaya itiyor. Yaralanma, hastalık ya da yönelim bozukluğu gibi nedenler bu durumun başlıca sebepleri olarak değerlendiriliyor.