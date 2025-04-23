Deprem Anında Hayat Kurtarabilecek Bilgi: Evin En Güvenli Noktası Neresi?

KOLONLARA YAKIN KONUM ALMAK ÖNEMLİ

Deprem sırasında yapılması gerekenler arasında, sağlam bir mobilyanın yanına çömelmek, başı ve boynu koruyacak şekilde pozisyon almak, kolon ve kirişlere yakın bölgelerde durmak yer alıyor. Böylece, olası bir çökme durumunda darbe alma riski en aza indirilebiliyor. Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları binaların taşıyıcı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgilere göre acil durum planı oluşturmalarını öneriyor.