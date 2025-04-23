Deprem Anında Hayat Kurtarabilecek Bilgi: Evin En Güvenli Noktası Neresi?
Deprem sırasında yaşanan panik, refleks olarak ortaya çıkabilse de, bu anlarda bilinçli davranmak hayati önem taşıyor. Uzmanlar, deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, evdeki en güvenli alanın bilinmesinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor. İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik örnekleri, bu uyarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, resmi açıklamalara göre 151 kişi yaralandı. Yaralanmaların büyük çoğunluğunun panik halinde yapılan yanlış hamlelerden, özellikle yüksekten atlama gibi reflekslerden kaynaklandığı bildirildi. Uzmanlar, bu gibi durumların önlenmesi için soğukkanlı kalınması ve belirli güvenlik kurallarının bilinmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
EVDE GÜVENLİ ALANLAR NASIL BELİRLENİR?
Deprem anında güvenli bir bölgeye yönelmek hayatta kalma şansını artırıyor. Yapı uzmanlarına göre, evde en güvenli yer, binanın taşıyıcı sistemine yakın olan iç duvar köşeleri. Bu bölgeler, kolon ve kiriş gibi yapısal destek noktalarına yakın olduğundan, göçme riskinin daha düşük olduğu alanlar arasında yer alıyor.
CAMDAN VE DIŞ DUVARLARDAN UZAK DURUN
Uzmanlar, deprem anında dış duvarlardan ve özellikle camlı yüzeylerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor. Camların kırılması sonucu meydana gelebilecek yaralanmalar ve dış duvarların göçme riski, bu alanları tehlikeli hale getiriyor. Bu nedenle, bina içindeki merkezi ve destekli alanlarda konumlanmak daha güvenli kabul ediliyor.
KOLONLARA YAKIN KONUM ALMAK ÖNEMLİ
Deprem sırasında yapılması gerekenler arasında, sağlam bir mobilyanın yanına çömelmek, başı ve boynu koruyacak şekilde pozisyon almak, kolon ve kirişlere yakın bölgelerde durmak yer alıyor. Böylece, olası bir çökme durumunda darbe alma riski en aza indirilebiliyor. Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları binaların taşıyıcı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgilere göre acil durum planı oluşturmalarını öneriyor.