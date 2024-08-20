Denizin Dibinde Kumun İçinde Yetişiyor! Koparmanın Cezası 387 Bin Lira

Özellikle merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahili ile Erdemli ilçesindeki Alata Enstitüsü sahili, hem deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlar hem de kum zambaklarının çiçek açtığı bölgeler olarak dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinde açan kum zambakları, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Ancak bu nadir bitkiyi koparmak ya da soğanlarını yurt dışına çıkarmak yasak, ve bu suçu işleyenlere ağır cezalar uygulanıyor.

Kazanlı sahilinde gönüllü olarak çalışan Yusuf Temiz, bölgenin iki farklı nesli tükenmekte olan kaplumbağa türüne ve kum zambağına ev sahipliği yaptığını belirtti. Yaklaşık 2 bine yakın kaplumbağa yuvasının bulunduğu sahilde, yerel ve uluslararası gönüllülerle birlikte çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Temiz, sahil temizliği, bilgilendirme sunumları ve ağaç dikimi gibi aktivitelerle hem sahili korumaya çalıştıklarını hem de ziyaretçileri bilinçlendirdiklerini vurguladı.