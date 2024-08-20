Denizin Dibinde Kumun İçinde Yetişiyor! Koparmanın Cezası 387 Bin Lira
Mersin’de nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları, bu yıl da çiçek açarak sahilleri süslemeye başladı. Koruma altında olan bu endemik bitkiyi koparmanın cezası ise 2024 itibarıyla 387 bin 141 TL'ye yükseldi.
Kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışmalarda gönüllü olarak yer alan ekipler, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkmaya başlayan yavrularına da destek veriyor. Özellikle suni ışıklar nedeniyle yanlış yöne giden yavru kaplumbağaların denize ulaşmalarını sağlamak için yoğun çaba harcanıyor.
Mersin'in Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısı boyunca, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanı olarak bilinen sahillerde, kum zambakları doğal olarak çıkıyor. Ağustos ayında çiçek açmaya başlayan kum zambakları, Eylül ayında sahillerin çeşitli noktalarını beyaz çiçekleriyle süslüyor.
Özellikle merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahili ile Erdemli ilçesindeki Alata Enstitüsü sahili, hem deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlar hem de kum zambaklarının çiçek açtığı bölgeler olarak dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinde açan kum zambakları, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Ancak bu nadir bitkiyi koparmak ya da soğanlarını yurt dışına çıkarmak yasak, ve bu suçu işleyenlere ağır cezalar uygulanıyor.
Kazanlı sahilinde gönüllü olarak çalışan Yusuf Temiz, bölgenin iki farklı nesli tükenmekte olan kaplumbağa türüne ve kum zambağına ev sahipliği yaptığını belirtti. Yaklaşık 2 bine yakın kaplumbağa yuvasının bulunduğu sahilde, yerel ve uluslararası gönüllülerle birlikte çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Temiz, sahil temizliği, bilgilendirme sunumları ve ağaç dikimi gibi aktivitelerle hem sahili korumaya çalıştıklarını hem de ziyaretçileri bilinçlendirdiklerini vurguladı.
Kum zambaklarına zarar vermenin ciddi bir cezası olduğunu hatırlatan Temiz, sahilin çeşitli noktalarına uyarı levhaları yerleştirildiğini ve ziyaretçilere bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını ifade etti. Ayrıca, sahilin iki noktasındaki derelere çöp atılmaması gerektiğini belirterek, bu çöplerin akıntılarla birlikte yumurtlama alanlarına taşındığını ve kaplumbağalar için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.