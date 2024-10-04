Denizde Kendiliğinden Yetişiyor Köylüler Çuval Çuval Topluyor: Kolesterolün Kökünü Kurutuyor

KOLESTEROLÜN KÖKÜNÜ KURUTUYOR

Midyelerin bir diğer önemli avantajı ise omega-3 yağ asitleri içermeleridir. Bu sağlıklı yağ asitleri, kalp ve damar sağlığını destekler, inflamasyonu azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde midyeler, kas kütlesinin korunmasına ve enerji seviyelerinin artmasına, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Bu nedenle, sporcular ve aktif bireyler için mükemmel bir besin kaynağıdır.