Deneyenler Saniyeler İçerisinde Uykuya Dalıyor: Aralıksız Uykunun Tüyosu Açıklandı
Pek çok kişi, genellikle gece uyumakta zorlandığından şikayetçidir. Gece başını yastığa koyduğunda bir sağa bir sola dönüp uyuyamamanın nedeni nedir? İşte pamuk gibi bir uykunun tüyosu...
Kaynak: Haber Merkezi
Aklımızı kurcalayan düşünceler, uygunsuz uyku ortamı, dengesiz sıcaklıklar veya gün boyunca biriken stres gibi etkenler, arzuladığınız derin ve dinlendirici uykuya kavuşmanızı engelleyebilir. Peki bunun nedenleri nedir ve saniyeler içerisinde nasıl rahat bir uykuya dalınır? İşte yöntemi…
UYKUSUZLUĞUN ANA NEDENİ HUZURSUZLUK
Uykuya dalamamanın en büyük sebeplerinden biri, düşüncelerin zihnimizde sürekli dönüp durmasıdır. Yatağa uzandığımız anda günün olayları, yarının planları ya da geleceğe dair endişeler birer birer aklımıza gelir. Bu düşünce bombardımanı, saatlerce yatakta huzursuzca dönüp durmamıza neden olabilir.
SANİYELER İÇERİSİNDE UYKUYA DALDIRACAK YÖNTEM BELLİ OLDU
Uzmanlar, uykuya dalmayı kolaylaştırmak için oldukça basit bir görselleştirme tekniği öneriyor. Bu yöntem, zihni sakinleştirerek dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır ve uykuya geçişi hızlandırır.
ADIM ADIM GÖRSELLEŞTİRME TEKNİĞİ
Derin nefes alın: Yatakta uzanırken birkaç kez derin nefes alıp vererek bedeninizdeki gerginliği atın ve rahatlamaya başlayın.
Sizi mutlu eden bir ev hayal edin: Bu ev size ait olmasa da aşina olduğunuz, olumlu duygular uyandıran bir yer olmalı. Büyükannenizin evi, bir arkadaşınızın ya da akrabanızın evi bu tanıma uyabilir.
Eve yaklaşma anını görselleştirin: Önce evin dış cephesini hayal edin. Duvarların rengi, pencere ve kapıların detayları, girişteki çiçekler gibi küçük ayrıntılara odaklanın.
Evin içine girin: Yavaşça her odayı dolaşmaya başlayın. Mobilyaların yerleşimi, duvar renkleri, raflardaki kitaplar gibi detayları zihninizde canlandırın.
Odaklanmaya devam edin: Görselleştirme sırasında, zihninizde oluşan bu detaylara ne kadar yoğunlaşırsanız, gereksiz düşüncelerden o kadar uzaklaşırsınız.
BU YÖNTEM NEDEN ETKİLİDİR?
Bu yöntem, düşüncelerinizi endişelerden uzaklaştırıp tek bir göreve odaklanmanızı sağlar. Zihin, görselleştirme sürecindeki detaylara yoğunlaşarak rahatlamaya başlar ve uykuya dalmak için gereken sakinliği yakalar.
DENEYENLER NE DİYOR?
Bu tekniği uygulayan birçok kişi, özellikle diğer yöntemler etkisiz kaldığında bu görselleştirme yönteminin oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Meditasyon ya da kitap okumak gibi klasik yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda bile, bu basit teknik huzurlu bir uyku için etkili olabilir.