Deneyenler Saniyeler İçerisinde Uykuya Dalıyor: Aralıksız Uykunun Tüyosu Açıklandı

Aklımızı kurcalayan düşünceler, uygunsuz uyku ortamı, dengesiz sıcaklıklar veya gün boyunca biriken stres gibi etkenler, arzuladığınız derin ve dinlendirici uykuya kavuşmanızı engelleyebilir. Peki bunun nedenleri nedir ve saniyeler içerisinde nasıl rahat bir uykuya dalınır? İşte yöntemi…

UYKUSUZLUĞUN ANA NEDENİ HUZURSUZLUK

Uykuya dalamamanın en büyük sebeplerinden biri, düşüncelerin zihnimizde sürekli dönüp durmasıdır. Yatağa uzandığımız anda günün olayları, yarının planları ya da geleceğe dair endişeler birer birer aklımıza gelir. Bu düşünce bombardımanı, saatlerce yatakta huzursuzca dönüp durmamıza neden olabilir.