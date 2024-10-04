Deneme Amaçlı Dikilmişti, Kastamonu'da Hasadı Başladı! Kilosu 15 Liradan Satılıyor
Kastamonu'nun Devrekani ve Hanönü ilçelerinde deneme amacıyla ekilen patates, il genelinde çiftçilikle uğraşan ailelerin geçim kaynağı haline geldi. Kastamonu'da bu yıl 7 bin 350 dekar alanda yaklaşık 25 bin ton patates hasat edilmesi bekleniyor. Patates üreticiliği yapan Necmettin Bakar, patatesin kilosunun 15 liradan satıldığını aktardı.
Kaynak: İHA
Kastamonu’da deneme amaçlı olarak ekilen patatesler, özellikle Devrekani ve Hanönü ilçelerinde çiftçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Üreticiler, Nisan ve Mayıs aylarında toprakla buluşturdukları patatesleri toplamaya başladılar. Patates tarlalarında çalışan işçiler, topladıkları patatesleri kovalarla toplarken, ardından bu patatesler çuvallara doldurulup traktör römorklarına yükleniyor. Kastamonu genelinde 7.350 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen patatesten yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor. Şu an için patatesin kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor. Çiftçiler, olumsuz hava koşullarına rağmen verimin tatmin edici olduğunu ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.
Ayrıca, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle Hanönü ilçesinde 10 dekar alanda 4 ton kışlık 'Madeleine' patatesi ekimi gerçekleştirildi. Bu ekim, yüzde 50 hibeli TAKE projesi kapsamında yapıldı ve çiftçi katkısının bir kısmı Hanönü Belediyesi, diğer kısmı ise Acıca Maden İşletmesi tarafından karşılandı. 10 dekar alanda kışlık 'Madeleine' patatesi ekimi için düzenlenen törene Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, maden işletmesi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.
‘EN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNLERİNDEN BİR TANESİ’
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, patatesin ilçenin önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu aktarırken, “Kulaksızlar Barajı ile Beyler Barajı'nın araziyi sulama imkanına sahip olmasıyla birlikte son yıllarda patates üretiminde Devrekani'de ciddi miktarda artış gözlemleniyor. Devrekani'de 7 bin dönüm arazide patates üretimi söz konusu, şu anda patatesin hasat dönemi de başladı. Ben arazide yapmış olduğum çalışmalarda dekar başına 3 ila 3,5 ton civarında çiftçilerimizin patates elde ettiklerini gördüm. Dünya ortalamasına baktığımız zaman bu 2 ila 2,5 ton civarındadır. Dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir patateste verime sahibiz. Patatesin fiyatları bu yıl çiftçilerimizin çok fazla yüzünü güldürmese de her yıl bu şekilde olacak diye bir durum söz konusu değil. Verimin güzel olması bizleri mutlu ediyor. Çiftçilerimizin patates tarımına yönelmesi bizleri mutlu ediyor. Ülkemize ekonomik anlamda da destek veriyoruz. Bu da bizleri daha çok mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.
‘HEM FİYAT OLARAK HEM VERİM OLARAK ŞÜKÜR, YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR’
Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde patates üreticiliği yapan Necmettin Bakar şu ifadelere yer verdi:
“Bu yıl 30 dönüm alanda patates ektim. Makineleşmeye geçince daha fazla ekiyoruz. Nisan ayında patatesin ekimini yapıyoruz, Eylül ayında da hasadına başlıyoruz”
KİLOSU 15 LİRADAN SATILIYOR
Dengesiz yağışlar sebebiyle zor bir yıl geçirdiklerini belirten Bakar, “Bu yıl kuraklık biraz bizi yordu. Normalde 2 defa su atarken bu sefer 4 defa atmak mecburiyetinde kaldık. Bu da ister istemez maliyetlerimizi arttırdı. Fakat buna rağmen verimimiz iyi” şeklinde konuştu. Bakar, sözlerinin devamında ise bu yıl patatesin kilosunun 15 liradan satıldığını açıkladı.