Deneme Amaçlı Dikilmişti, Kastamonu'da Hasadı Başladı! Kilosu 15 Liradan Satılıyor

Kastamonu’da deneme amaçlı olarak ekilen patatesler, özellikle Devrekani ve Hanönü ilçelerinde çiftçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Üreticiler, Nisan ve Mayıs aylarında toprakla buluşturdukları patatesleri toplamaya başladılar. Patates tarlalarında çalışan işçiler, topladıkları patatesleri kovalarla toplarken, ardından bu patatesler çuvallara doldurulup traktör römorklarına yükleniyor. Kastamonu genelinde 7.350 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen patatesten yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor. Şu an için patatesin kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor. Çiftçiler, olumsuz hava koşullarına rağmen verimin tatmin edici olduğunu ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle Hanönü ilçesinde 10 dekar alanda 4 ton kışlık 'Madeleine' patatesi ekimi gerçekleştirildi. Bu ekim, yüzde 50 hibeli TAKE projesi kapsamında yapıldı ve çiftçi katkısının bir kısmı Hanönü Belediyesi, diğer kısmı ise Acıca Maden İşletmesi tarafından karşılandı. 10 dekar alanda kışlık 'Madeleine' patatesi ekimi için düzenlenen törene Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, maden işletmesi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.