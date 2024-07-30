Demliğin İçine Bir Tutam Eklemek Yeterli: Kaçak Çaydan Bile Lezzetli Oluyor!

Neredeyse yetişkin olan herkes nasıl çay demlenildiğini bilir. Çay demlemek herkes tarafından biliniyor olsa da, ustalıkla demlenen bir çayın çok daha lezzetli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.



ÇAYI DEMLEMEDEN ÖNCE BU ADIMLARI UYGULAYIN



Lezzetli bir çay demlemenin bazı incelikleri vardır. Çayınızın tadı yetersizse, bu ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:

Kaliteli çay tercih edin ve çayınızı uygun koşullarda muhafaza edin.



Demliğinizin kaliteli olmasına dikkat edin ve eğer demliğinizde kireç varsa, kireçlerden arındırın.



Çay yaparken musluk suyu kullanmaktan kaçının; içme suyu tercih edin.



Beklemiş veya kaynatılıp soğutulmuş suyla çay demlemeyin.



İşte eşsiz lezzete sahip bir çay için yapmanız gerekenler...