Demliğin İçine Bir Tutam Eklemek Yeterli: Kaçak Çaydan Bile Lezzetli Oluyor!
Türkiye'de en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay, bazı ustalık gerektiren tüyoların uygulanması halinde bambaşka bir lezzet seviyesine ulaşabiliyor. Siz de misafirlerinize daha önce hiç içmedikleri kadar lezzetli bir çay ikram etmek için hazırlık aşamasında bu adımları uygulayabilirsiniz.
Neredeyse yetişkin olan herkes nasıl çay demlenildiğini bilir. Çay demlemek herkes tarafından biliniyor olsa da, ustalıkla demlenen bir çayın çok daha lezzetli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
ÇAYI DEMLEMEDEN ÖNCE BU ADIMLARI UYGULAYIN
Lezzetli bir çay demlemenin bazı incelikleri vardır. Çayınızın tadı yetersizse, bu ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:
Kaliteli çay tercih edin ve çayınızı uygun koşullarda muhafaza edin.
Demliğinizin kaliteli olmasına dikkat edin ve eğer demliğinizde kireç varsa, kireçlerden arındırın.
Çay yaparken musluk suyu kullanmaktan kaçının; içme suyu tercih edin.
Beklemiş veya kaynatılıp soğutulmuş suyla çay demlemeyin.
İşte eşsiz lezzete sahip bir çay için yapmanız gerekenler...
ÇAYINIZI LEZZETLENDİRİN
Çayınızın daha lezzetli olması için demliğe bir küp şeker veya bir tutam toz şeker ekleyebilirsiniz. Bu küçük dokunuş çayınızın tadını belirgin şekilde iyileştirecektir.
KARANFİL EKLEYİN
Siyah çayınıza karanfil eklemek, çaya farklı bir aroma katmanın yanı sıra rahatlamanıza da yardımcı olabilir. Karanfil, çayın lezzetini artırır ve size hoş bir tat deneyimi sunar.
ÇAYI LİMONLA SUNUN
Çayınızı limonla içmek, limonun zengin antioksidan ve vitaminlerinden faydalanmanızı sağlar. Limonlu çayın pek çok yararı bulunmaktadır. Örneğin, vücut ağrılarını ve balgamı hafifletmeye yardımcı olabilir.
Limonlu çayın diğer faydaları şunlardır:
Ödemin atılmasına yardımcı olur.
Mideyi rahatlatır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.