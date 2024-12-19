Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor

Demlik, çayın lezzetini doğrudan etkileyen önemli bir mutfak eşyasıdır. Ancak zamanla içinde biriken kireç, hem çayın tadını bozar hem de demliğin ömrünü kısaltabilir. İşte demliğinizi kireçten arındırmak için kullanabileceğiniz bazı etkili yöntemler:

Doğal Yöntemler

Sirke:Demliği sirke ve su karışımı ile doldurup bir süre bekletin. Daha sonra iyice durulayın.

Dikkat: Sirkenin kokusu demlikte kalabilir. Bu nedenle son durulamayı karbonatlı su ile yapmanız önerilir.

Limon:Limon suyu ve su karışımını demlikte kaynatın. Daha sonra bir süre bekletip durulayın. Limon suyu hem kireci çözmeye yardımcı olur hem de demliğe hoş bir koku verir.