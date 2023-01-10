Dedikodu araştırması: Kim daha çok yapıyor, sağlığı nasıl etkiliyor?

KİM DAHA ÇOK DEDİKODU YAPIYOR? KADINLAR MI ERKEKLER Mİ?

Genellikle dedikodunun kadınlar tarafından yapıldığı söylenir. Peki, bu ne kadar doğru? Erkeklerin dedikodu yapmadığını nereden biliyoruz? Yapılan bir araştırmada 'dedikodu' kelimesi için yapılan Google aramalarının yüzde 67’sinde kadın, yüzde 7’sinde erkek ve yalnızca yüzde 31’inde hem kadın hem erkek görsellerinin çıktığı tespit edildi. Bu da erkeklerin dedikodu yapmadığına dair imajı pekiştirse de araştırmalar kadın ve erkeklerin aynı oranda dedikodu yaptığını ortaya koydu.