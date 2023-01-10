Dedikodu araştırması: Kim daha çok yapıyor, sağlığı nasıl etkiliyor?
Dedikoduyla ilgili yapılan bir araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, dedikodu yapanların daha mutlu ve sağlıklı olduğu tespit edildi. Peki dedikodu hakkında şimdiye kadar tüm bildiklerimiz yanlış mı?
Araştırmaya katılanlar arasında dedikodu yapanların, işbirliğine daha yatkın ve egoistlikten daha uzak olduğu gözlemlendi. Genel ahlaki kurallar açısından pek de hoş karşılanmayan dedikodunun aksine bazı ufak sohbetler, kötü bir söylenti yaymak yerine uzun zamandır saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Araştırma sonuçlarına göre dedikodu 'erken uyarı sinyali' olarak görülüyor.
Psychological Science Dergisi'nde yayımlanan araştırmanın sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan Dr. Matthew Feinberg, "Katılımcıları gruplara böldük ve yaptığımız deneylerde dedikodu yapanların başarı yüzdesinin yüksek olduğunu, bu kişilerin güvenilmeyen grup üyelerini dışladığını belirledik. Elde ettiğimiz bulgular toplum ve grup çalışmaları için önemli olumlu yanları olduğuna işaret ediyor" dedi.
KİM DAHA ÇOK DEDİKODU YAPIYOR? KADINLAR MI ERKEKLER Mİ?
Genellikle dedikodunun kadınlar tarafından yapıldığı söylenir. Peki, bu ne kadar doğru? Erkeklerin dedikodu yapmadığını nereden biliyoruz? Yapılan bir araştırmada 'dedikodu' kelimesi için yapılan Google aramalarının yüzde 67’sinde kadın, yüzde 7’sinde erkek ve yalnızca yüzde 31’inde hem kadın hem erkek görsellerinin çıktığı tespit edildi. Bu da erkeklerin dedikodu yapmadığına dair imajı pekiştirse de araştırmalar kadın ve erkeklerin aynı oranda dedikodu yaptığını ortaya koydu.
DEDİKODU YARARLI BİLGİNİN AKTARMANIN YOLU
Dedikodunun geçmişinin dilin kökenine kadar uzandığı biliniyor. Üstelik Evrimsel Psikolog Robin Dunbar, dilin insanların dedikodu yapabilmesini sağlamak için evrimleştiğini savunuyor. Dedikodu, geçmişten günümüze kime güvenebileceğiniz veya güvenemeyeceğiz konusunda sosyal olarak yararlı bilgiler aktarmanın bir yolu olmuştur.