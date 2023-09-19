Dedesini inceledi, uzun yaşamın sırrını çözdü
ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan içerik üreticisi Mika Cribbs, 95 yaşındaki dedesinin hayatından hareketle, uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için yapılması gerekenleri sıraladı.
Mika Cribbs, Japonya'nın Osaka kentine giderek 95 yaşındaki büyükbabasını ziyaret etti. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşamın hangi temellere dayanması gerektiğini en yakınından öğrenmek isteyen Mika, emekli kardiyolog olan dedesinden uzun yaşam ile ilgili birçok ipucu öğrendi.
Birçok kişinin sağlıklı yaşama ve uzun ömürlü bir hayata dair pek çok şeyi dedesinden öğrenebileceğini anlatan Mika Cribbs, "Onunla daha fazla zaman geçirmek ve onu sağlıklı tutan aktiviteler hakkında bilgi toplamak istedim. Dedem, nasıl zarif bir şekilde yaşlanılacağına dair mükemmel bir örnek" diye belirtti.
Cribbs'in topladığı bilgilerin sonucunda dedesinin asla vazgeçmediği belirli rutinler olduğu ortaya çıktı. İşte emekli kardiyoloğun uzun ve sağlıklı bir ömür için vazgeçilmez alışkanlıklarının listesi.
1- Sabahları erkenden yürüyüşe çıkmak
Mika Cribbs'in dedesi, ne olursa olsun her zaman erken kalkıp sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkıyor. Sabah 5'te başlayan yürüyüş çoğunlukla 30 dakika ile 1 saat aralığında değişebiliyor. Mika, dedesinin sadece bu sayede bile en az 7 bin adım attığını belirtiyor.