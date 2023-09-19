Dedesini inceledi, uzun yaşamın sırrını çözdü

Birçok kişinin sağlıklı yaşama ve uzun ömürlü bir hayata dair pek çok şeyi dedesinden öğrenebileceğini anlatan Mika Cribbs, "Onunla daha fazla zaman geçirmek ve onu sağlıklı tutan aktiviteler hakkında bilgi toplamak istedim. Dedem, nasıl zarif bir şekilde yaşlanılacağına dair mükemmel bir örnek" diye belirtti.