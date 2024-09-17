Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre? Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Günlük hayatta sıkça kullandığımız damacanaların hacmi birçok insanın dikkatini çekiyor ve "Neden 20 litre değil de 19 litre?" sorusu merak konusu oluyor. Bakın damacanalar neden 19 litreymiş.
Kaynak: Gerçek Gündem
Hemen hemen her evde bulunan damacanaların üretimi plastik enjeksiyon kalıplarıyla gerçekleştiriliyor. Bu kalıplar ise ülkemize Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) geliyor. Peki damacanalar neden 19 litre olarak üretiliyor? İşte sebebi...
GALON ÖLÇÜSÜYLE ÜRETİLİYOR
Damacanaların 19 litre olarak üretilmesinin nedeni, ABD'de yaygın olan ölçü birimi olan galona dayanıyor. Amerika'da damacanaların hacmi ise genellikle 5 galon olarak belirleniyor.
5 GALON 19 LİTRE EDİYOR
1 galon ise yaklaşık 3,785 litreye denk geldiği için 5 galonluk bir damacananın toplam hacmi 18,927 litre yapar. Yani, damacanaların 19 litre olarak üretilmesinin sebebi ise, bu 5 galonluk ölçü standardına dayanması.
Türkiye'de de su damacanalarının üretimi, genellikle ABD'den ithal edilen makinelerle yapıldığı için bu standartlar baz alınarak üretim yapılıyor.
1 ÇAY BARDAĞIYLA 19 LİTRE EDİYOR
Damacanalar aslında tam olarak 19 litre bile değildir; yaklaşık 18,927 litrelik bir hacme sahiptir. Yani, neredeyse bir çay bardağı kadar su eklendiğinde tam 19 litreye ulaşmış olur.
Bu küçük ama ilginç fark, su tüketiminde kullanılan ölçü birimlerinin uluslararası standartlara dayanması ve üretim süreçlerinin bu standartlara uygun olarak düzenlenmesinden ileri geliyor.
DAMACANA SU NE KADAR SAĞLIKLI?
Damacana sularının sağlıklı olup olmadığı konusu uzun süredir tartışılıyor. Genel kanıya göre, su arıtma cihazları ile elde edilen su daha güvenilir ve sağlıklı olarak kabul ediliyor. Bunun sebebi ise damacanaların plastik yapısının zamanla zararlı maddeler içerebilmesi ve bakteri üretebilme riskinin bulunması. Damacana sularının tekrar tekrar kullanılması, hijyen sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, damacananın taşınması ve uzun süre saklanması esnasında içeriğindeki suya zararlı maddelerin karışma ihtimali de mevcut.
Plastik kaplarda saklanan suyun, musluk suyundan pek farkı kalmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle, uzun vadede daha sağlıklı bir su tüketimi için su arıtma cihazlarının tercih edilmesi öneriliyor. Bu cihazlar, suyu filtreleyerek içerisindeki zararlı maddeleri arındırır ve daha temiz su tüketimini mümkün kılar. Ayrıca, evlerde kullanılan arıtma cihazları sayesinde sadece içme suyu değil, mutfakta veya diğer ihtiyaçlarda da temiz su kullanımı sağlanabilir.