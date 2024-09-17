Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre? Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

5 GALON 19 LİTRE EDİYOR

1 galon ise yaklaşık 3,785 litreye denk geldiği için 5 galonluk bir damacananın toplam hacmi 18,927 litre yapar. Yani, damacanaların 19 litre olarak üretilmesinin sebebi ise, bu 5 galonluk ölçü standardına dayanması.

Türkiye'de de su damacanalarının üretimi, genellikle ABD'den ithal edilen makinelerle yapıldığı için bu standartlar baz alınarak üretim yapılıyor.