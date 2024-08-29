Dalga Geçen Arkadaşlarının İnadına Üretime Başladı: Siparişlere Yetişemiyor

Sivas'ta yaşayan Eren Korkmaz, ilçede bulunan arazisine 850 adet badem fidanı dikti. 11 yıl boyunca bakımlarını yaptığı fidanları büyüten Korkmaz, ‘Sivas'ta yetişmez' denilen bademi yetiştirerek verim almaya başladı. 2023'te 5 ton verim alan Korkmaz, 2024'te 10 ton verim almayı hedefliyor.

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Dalga Geçen Arkadaşlarının İnadına Üretime Başladı: Siparişlere Yetişemiyor - Resim: 1

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan genç girişimci Eren Korkmaz, bölgede yaygın olmayan badem yetiştirmeye karar verdi. Çevresinde bulunanların ‘Sivas'ta badem yetişmez' cümlelerine kulak asmayan Korkmaz, 42 bin metrekarelik alana badem ağaçları dikti. 11 yıl önce 850 badem fidanını toprakla buluşturan Eren Korkmaz, aradan geçen 11 yılın ardından hasat etmeye başladı. Badem ağaçlarında kullanmak üzere solucan gübresi üretimi de yapan genç girişimci Korkmaz, 2023 yılında 5 ton verim alırken bu yıl yaklaşık 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

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