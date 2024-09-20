Daha Önce Böylesi Yaşanmadı: Trafikte Artık Buna Da Ceza Kesilecek!

Trafik yetkilileri, bu tür davranışların ciddi kazalara yol açabileceğini vurgulayarak, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür riskli hareketlerin hem kişisel güvenlik hem de trafik akışı açısından büyük tehlike oluşturduğu hatırlatıldı.