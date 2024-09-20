Daha Önce Böylesi Yaşanmadı: Trafikte Artık Buna Da Ceza Kesilecek!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trafikte daha önce görülmemiş ilginç bir olay yaşandı ve ekipler tarafından idari para cezası verildi.
Kaynak: İHA
Yeşilyurt'ta bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında kaydedilen görüntülerde, M.Y. isimli gencin, yoğun trafikte aracın kaputuna çıkarak, ayaklarıyla bir başka aracı itmeye çalıştığı görüldü.
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Gencin yaptığı söz konusu hareket, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti ve kısa sürede müdahale edildi. Trafik kurallarını ihlal eden M.Y.'ye, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Trafik yetkilileri, bu tür davranışların ciddi kazalara yol açabileceğini vurgulayarak, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür riskli hareketlerin hem kişisel güvenlik hem de trafik akışı açısından büyük tehlike oluşturduğu hatırlatıldı.