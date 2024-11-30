Dağların Zirvesinden Toplanıp Saatlerce Kaynatılıyor: İlacın Geçiremediği Hastalığı Geçiriyor

"Hapın kesmediği öksürüğü bu şurup keser" diyen Kabakcıoğlu, şurubun ciğer hastalıklarına da iyi geldiğini belirtiyor. 35 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Kabakcıoğlu, şurubun tamamen doğal ve katkısız olduğunu vurguluyor.

Kozalak şurubuna olan talep sadece Bolu ile sınırlı değil. Gaziantep gibi uzak illerden bile siparişler alınıyor. Kabakcıoğlu, yoğun talebi karşılamakta zorlansa da, doğadan topladığı bu şifalı ürünü insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.