Dağların Zirvesinden Toplanıp Saatlerce Kaynatılıyor: İlacın Geçiremediği Hastalığı Geçiriyor
Bolu'nun Köroğlu Dağları'ndan toplanan çam kozalaklarından yapılan şurup, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif. İlacın kesemediği öksürüğü kesen şurubun aynı zamanda ciğer hastalıklarına da iyi geldiği belirtiliyor.
Kaynak: İHA
Bolu'nun eşsiz doğasından çıkan mucize! Köroğlu Dağları'nın serin havasında yetişen çam kozalakları, 68 yaşındaki Firdevs Kabakcıoğlu'nun elinde şifa dolu bir şuruba dönüşüyor.
Yılların tecrübesiyle kozalakları toplayan ve işleyen Kabakcıoğlu, bu doğal ürünü Bolu pazarında satıyor. Sadece Bolu'nda değil, çevre illerden de yoğun ilgi gören şurup, özellikle kış aylarında sıklıkla yaşanan öksürük, astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.
Kabakcıoğlu, topladığı kozalakları geleneksel yöntemlerle işleyerek şurup haline getiriyor. Meşe odunu üzerinde kaynatılan kozalaklar, bal veya pekmezle tatlandırılıyor. Şeker hastaları için ise sadece suyunu kullanıyor.
"Hapın kesmediği öksürüğü bu şurup keser" diyen Kabakcıoğlu, şurubun ciğer hastalıklarına da iyi geldiğini belirtiyor. 35 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Kabakcıoğlu, şurubun tamamen doğal ve katkısız olduğunu vurguluyor.
Kozalak şurubuna olan talep sadece Bolu ile sınırlı değil. Gaziantep gibi uzak illerden bile siparişler alınıyor. Kabakcıoğlu, yoğun talebi karşılamakta zorlansa da, doğadan topladığı bu şifalı ürünü insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.
Köroğlu Dağları'nın temiz havasında yetişen çam kozalaklarının şifalı olduğu yıllardır biliniyor. Bu doğal ürün, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.