Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor

Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuşburnu, olgunlaşarak hasat dönemine girdi. Köylüler dikenli ağaçlardan tek tek toplatıp kış aylarında tüketmek üzere kurutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor - Resim: 1

Bayburt’ta çiftçiler, vitamin deposu olarak bilinen kuşburnunun hasadına başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuşburnu, olgunlaşarak hasat dönemine girerken, bölge halkı bu meyveyi kış aylarında tüketilmek üzere çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

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Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor - Resim: 2

Kabaçayır köyünde yaşayanlar, dikenli ağaçlardan tek tek topladıkları kuşburnunu özenle ayıklayıp temizledikten sonra tatlı çorba, reçel ve meyve suyu gibi lezzetlere dönüştürüyor.

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Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor - Resim: 3

Kentin coğrafi işaretli tatlarından biri olan ve tatlı çorbalarda kullanılan ‘Kokoç’ da kuşburnundan yapılıyor. Bu özel meyvenin kurutulmuş hali ise çay, marmelat ve pestil üretiminde kullanılıyor.

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Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor - Resim: 4

Kuşburnu toplayan köylülerden Ersoy Oluç, “Kuşburnu C vitamini yönünden oldukça zengin, dağlarımızda bolca var. Ekim ve kasım aylarında hasadı yapılıyor. Gurbetçiler ve meraklıları dağlardan kuşburnu topluyor.

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Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor - Resim: 5

Gelemeyenler ise bizden talep ediyor; biz de toplayıp dostlarımıza gönderiyoruz. Özellikle Ramazan ayında yoğun talep görüyor. Çorbası, marmelatı, içeceği derken vitamin deposu olan bu meyveye ilgi büyük” diye belirtti.

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