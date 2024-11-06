Dağın Yamaçlarında Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Dikenli Ağaçlardan Tek Tek Topluyor
Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuşburnu, olgunlaşarak hasat dönemine girdi. Köylüler dikenli ağaçlardan tek tek toplatıp kış aylarında tüketmek üzere kurutuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayburt’ta çiftçiler, vitamin deposu olarak bilinen kuşburnunun hasadına başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuşburnu, olgunlaşarak hasat dönemine girerken, bölge halkı bu meyveyi kış aylarında tüketilmek üzere çeşitli ürünlere dönüştürüyor.
Kabaçayır köyünde yaşayanlar, dikenli ağaçlardan tek tek topladıkları kuşburnunu özenle ayıklayıp temizledikten sonra tatlı çorba, reçel ve meyve suyu gibi lezzetlere dönüştürüyor.
Kentin coğrafi işaretli tatlarından biri olan ve tatlı çorbalarda kullanılan ‘Kokoç’ da kuşburnundan yapılıyor. Bu özel meyvenin kurutulmuş hali ise çay, marmelat ve pestil üretiminde kullanılıyor.
Kuşburnu toplayan köylülerden Ersoy Oluç, “Kuşburnu C vitamini yönünden oldukça zengin, dağlarımızda bolca var. Ekim ve kasım aylarında hasadı yapılıyor. Gurbetçiler ve meraklıları dağlardan kuşburnu topluyor.
Gelemeyenler ise bizden talep ediyor; biz de toplayıp dostlarımıza gönderiyoruz. Özellikle Ramazan ayında yoğun talep görüyor. Çorbası, marmelatı, içeceği derken vitamin deposu olan bu meyveye ilgi büyük” diye belirtti.