Çürümüş Domates Bile İşe Yarıyor! İşte Evde Değerlendirmenin Yolları

Sıcak yaz günlerinde kısa sürede bozulmaya başlayan domatesleri çöpe atmak yerine değerlendirmenin birçok yolu var. İşte bozulmaya yüz tutmuş domatesleri geri kazandırmanın pratik yöntemleri…

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Çürümüş Domates Bile İşe Yarıyor! İşte Evde Değerlendirmenin Yolları
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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan domates, yüksek sıcaklıkların etkisiyle çabuk yumuşayabiliyor, hatta çürüyebiliyor. Ancak bu durum, domatesin tamamen işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, doğru şekilde kullanıldığında hem israfın önüne geçiliyor hem de farklı alanlarda fayda sağlanabiliyor.

EVDE DOĞAL SALÇA HAZIRLAYIN

Yumuşamaya başlamış domateslerin bozulmamış kısımlarını ayıklayıp ev yapımı salça için kullanabilirsiniz. Böylece hem ekonominize katkı sağlarsınız hem de kış için katkısız ve doğal bir salça hazırlamış olursunuz.

Çürümüş Domates Bile İşe Yarıyor! İşte Evde Değerlendirmenin Yolları - Resim : 1

MENEMENLİK SOS YAPIN

Çürümeye yaklaşan domatesler, menemenlik sos hazırlamak için oldukça uygundur. Kabuklarını soyup doğradıktan sonra biberle birlikte kavurarak kavanozlara doldurabilirsiniz. Bu karışım, kış aylarında pratik bir kahvaltı kurtarıcısı olur.

TOHUMLARINI DEĞERLENDİRİN

Çürük domateslerin içerisindeki tohumlar hâlâ canlı olabilir. Bu tohumları alıp saksıya ekerek kendi domates fidelerinizi yetiştirebilirsiniz. Uygun bakım ve düzenli sulama ile kısa sürede çimlendiklerini görebilirsiniz.

CİLDİNİZE DOĞAL MASKE

Eğer domatese karşı alerjiniz yoksa, hafif yumuşamış domatesleri ezerek doğal bir cilt maskesi olarak kullanabilirsiniz. İçerdiği antioksidanlar sayesinde cilde parlaklık ve canlılık kazandırabilir.

DOĞAL GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜN

Bozulmuş domatesleri küçük parçalara ayırıp bir kaba koyun ve üzerine pirinç yıkama suyu ekleyin. Kabı kapatıp birkaç gün beklettikten sonra elde ettiğiniz karışımı çiçeklerinize vererek, ev yapımı organik gübre elde edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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