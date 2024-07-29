Çürük Domatesleri Sakın Çöpe Atmayın! Uzmanlar Açıkladı, Bakın Çürük Domatesle Neler Yapılıyormuş

Domatesler çürüdüğünde genellikle çöpe atılır, çünkü yemek yapmaya uygun olmadıkları düşünülür. Çürümüş domateslerin kullanımı riskli olarak görülür, fakat aslında bu tür domateslerin birçok yaratıcı kullanım alanı bulunuyor.

Artık domatesler çürüdüğünde, onları atmadan önce iki kez düşüneceksiniz.

Çürük Domatesle Saç Bakımı Yapın

Çürümüş domateslerin bozulmuş bölgelerini temizleyip, saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Saçınızı önce yıkayıp kurutun, ardından çürük domatesleri saçınıza eşit şekilde sürün. Domateslerin besin maddelerinin saç köklerine ulaşmasını sağlamak için hafifçe masaj yapın. 15 dakika bekledikten sonra saçınızı suyla durulayın ve bir saç kremi kullanın. Domateslerin içerdiği besinler saçın kurumasını engellemeye yardımcı olur ve saçınıza parlaklık kazandırabilir.

Buzdolabındaki Kötü Kokuları Giderin

Buzdolabınız uzun süre kullanıldığında kötü kokular oluşabilir. Çürük domatesleri püre haline getirip, bu püreyi bir bezle buzdolabınızın iç yüzeyine sürün. Hem lekeleri hem de kötü kokuları yok edeceksiniz. Buzdolabınız hem temizlenecek hem de ferah bir hale gelecek.