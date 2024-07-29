Çürük Domatesleri Sakın Çöpe Atmayın! Uzmanlar Açıkladı, Bakın Çürük Domatesle Neler Yapılıyormuş

Dolapta uzun süre kalmış ve çürümüş domatesleri birçok kişi çöpe atmayı tercih ediyor. Oysa bu davranış büyük bir israfa neden olmakta. Uzmanlar, çürümüş domateslerin etkili şekilde kullanılabileceği yöntemleri açıkladı.

Son Güncelleme:
Çürük Domatesleri Sakın Çöpe Atmayın! Uzmanlar Açıkladı, Bakın Çürük Domatesle Neler Yapılıyormuş - Resim: 1

Domatesler çürüdüğünde genellikle çöpe atılır, çünkü yemek yapmaya uygun olmadıkları düşünülür. Çürümüş domateslerin kullanımı riskli olarak görülür, fakat aslında bu tür domateslerin birçok yaratıcı kullanım alanı bulunuyor.

Artık domatesler çürüdüğünde, onları atmadan önce iki kez düşüneceksiniz.

Çürük Domatesle Saç Bakımı Yapın

Çürümüş domateslerin bozulmuş bölgelerini temizleyip, saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Saçınızı önce yıkayıp kurutun, ardından çürük domatesleri saçınıza eşit şekilde sürün. Domateslerin besin maddelerinin saç köklerine ulaşmasını sağlamak için hafifçe masaj yapın. 15 dakika bekledikten sonra saçınızı suyla durulayın ve bir saç kremi kullanın. Domateslerin içerdiği besinler saçın kurumasını engellemeye yardımcı olur ve saçınıza parlaklık kazandırabilir.

Buzdolabındaki Kötü Kokuları Giderin

Buzdolabınız uzun süre kullanıldığında kötü kokular oluşabilir. Çürük domatesleri püre haline getirip, bu püreyi bir bezle buzdolabınızın iç yüzeyine sürün. Hem lekeleri hem de kötü kokuları yok edeceksiniz. Buzdolabınız hem temizlenecek hem de ferah bir hale gelecek.

Haberin devamını okumak için tıklayın
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Uzmanlar 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Kişiler Asla Tarhana Çorbası İçmemeli Uzmanlar 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Kişiler Asla Tarhana Çorbası İçmemeli
Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Mısırın Pişme Süresini 10 Kat Azaltıyor: Hem Çok Lezzetli Hem de 5 Dakikada Hazır Oluyor Mısırın Pişme Süresini 10 Kat Azaltıyor: Hem Çok Lezzetli Hem de 5 Dakikada Hazır Oluyor
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Bedavaya Aldı, Fotoğraftaki Ayrıntıyı Öğrenince 2 Milyon Dolara Sattı Bedavaya Aldı, Fotoğraftaki Ayrıntıyı Öğrenince 2 Milyon Dolara Sattı
30 Yıldır Esnaf Lokantası İşleten Metin Usta Açıkladı: Kuru Fasulye Pişirirken İçine 1 Kaşık Eklemek Yeterli 30 Yıllık Şef Açıkladı: Kuru Fasulye Pişirirken İçine 1 Kaşık Eklemeniz Yeterli
Sanayi Ustaları Uyardı: Kontak Anahtarını Bu Şekilde Kullanmak Binlerce Liralık Zarara Neden Oluyor Sanayi Ustaları Uyardı: Kontak Anahtarını Bu Şekilde Kullanmak Binlerce Liralık Zarara Neden Oluyor
Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu...
İşte Sarımsakları Çürütmeden Uzun Süre Saklamanın En Basit Yolu İşte Sarımsakları Çürütmeden Uzun Süre Saklamanın En Basit Yolu
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Bunları Bilmeden Kışlık Turşu Hazırlamayın! Usta Aşçılar Erimeyen Turşunun Püf Noktasını Açıkladı Bunları Bilmeden Kışlık Turşu Hazırlamayın! Usta Aşçılar Erimeyen Turşunun Püf Noktasını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!