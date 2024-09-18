Çoraplara Limon Sıkmanın Faydaları: Bakın Ne İşe Yarıyor
Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar da artış gösteriyor. Bu nedenle, ayakları sıcak tutmak sağlık açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Ancak çorap giymenin yanı sıra çoraplara limon sıkmanın da faydalı olduğu ortaya çıktı. Peki, çoraplara limon sıkmak ne işe yarıyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Hastalıktan korunmak için doğal yöntemler giderek popülerleşiyor. Ayak topuğuna soğan koymak ya da çorap içinde defne yaprağı kullanmak gibi yöntemler sıkça uygulansa da, limon sıkma yöntemi bu uygulamalara alternatif olarak dikkat çekiyor.
Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı mücadelede kullanılan doğal yöntemlerden biri olan limon, antiseptik özellikleriyle biliniyor. Çocuğunuzun ateşinin yükseldiği anlarda, çoraplarına limon suyu damlatıp giydirmeniz, limonun ateş düşürücü etkisini kısa sürede gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
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