Çöpe Attığınız Her Güne Pişman Olacaksınız! Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı

Tatlılarda, keklerde ya da kendi başına sevilerek tüketilen ceviz, çöpe atılan kabuğu ile bile faydalı olmaya devam ediyor. Besin değerleri yüksek bu ürünün tüm vitamini, adeta kabuğuna toplanıyor. Burada bulunan vitaminler arasında saçların sağlamlaşmasını ve dökülmesini engelleyecek en temel besin değerleri de bulunmakta.



Eğer sizin de saçlarınız kökünden koparak parça parça dökülüyorsa ve son günlerde dökülme hızında artış yaşanmışsa, ilk yapmanız gereken bir uzmana görünmek olmalı. Bu tür durumların dışında, daha seyrek dökülmelere karşı izlemeniz gereken ceviz kabuğu tarifi ise şu şekilde...