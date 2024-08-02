Çöpe Attığınız Her Güne Pişman Olacaksınız! Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı
Herkes tarafından sevilerek tüketilen cevizin kabuklarını çoğu zaman çöpe atarız. Hiçbir işe yaramadığını düşündüğümüz ceviz kabuklarının, saç dökülmesine karşı muhteşem etkilere sahip olduğu ortaya çıktı. Ceviz kabukları ile hazırlayacağınız bu formül, saç dökülmesini bıçak gibi kesecek.
20'li yaşların sonları itibarıyla başlayan saç dökülmesi, cinsiyet fark etmeksizin herkesin ortak sorunu. Her ne kadar Türkiye, sağlık turizmi ve saç ekimi noktasında dünyanın önde gelen bölgeleri arasında yer alsa da, birçok insan ekim yapmak yerine doğal saçlarını korumayı tercih ediyor.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI CEVİZ KABUĞU MUCİZESİ
Saçların dökülmesini engellemek amacıyla satılan oldukça pahalı kişisel bakım ürünleri, şampuanlar ve saç kremleri birçok kişinin beklediği etkileri yaratmaktan uzak. Normal şartlar altında her insanın saçı dökülse de, bu dökülme sıklığının ve şiddetinin artması halinde atılması gereken ilk adımın ceviz kabuklarını kullanmak olduğunu biliyor muydunuz?
Tatlılarda, keklerde ya da kendi başına sevilerek tüketilen ceviz, çöpe atılan kabuğu ile bile faydalı olmaya devam ediyor. Besin değerleri yüksek bu ürünün tüm vitamini, adeta kabuğuna toplanıyor. Burada bulunan vitaminler arasında saçların sağlamlaşmasını ve dökülmesini engelleyecek en temel besin değerleri de bulunmakta.
Eğer sizin de saçlarınız kökünden koparak parça parça dökülüyorsa ve son günlerde dökülme hızında artış yaşanmışsa, ilk yapmanız gereken bir uzmana görünmek olmalı. Bu tür durumların dışında, daha seyrek dökülmelere karşı izlemeniz gereken ceviz kabuğu tarifi ise şu şekilde...
CEVİZ KABUĞUNU SAÇINIZ İÇİN BU ŞEKİLDE KULLANIN
10-15 ceviz kabuğunu bir tencereye alın ceviz kabuklarını biraz geçecek şekilde su ilave edin. Ocakta kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Islak saçınıza soğuyan ceviz kabuğu suyunu sürün veya bir şişeye koyup sıkın. Saç diplerine nüfuz ettiğine emin olun. Saçınızı bir sonraki duşa kadar durulamayın. Herhangi bir koku veya yağlılık yapmayacaktır. Kısa sürede saçınıza etkisini göreceksiniz.
CEVİZ KABUĞUNUN SAÇINIZA FAYDALARI NELERDİR?
Kepeği önler.
Saç diplerini onarır.
Saç beyazlamasını önler.
Saç dökülmesini azaltır ve saç köklerini güçlendirir.
Saçların daha parlak gözükmesini sağlar.
Saçları nemlendirir.
Saça doğal renk vericidir.