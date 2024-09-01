Çok Sıcak Havalarda Bile Verimini 2 Kat Arttırıyor: Salatalık Hasadını Şaha Kaldıran Yöntem

Salatalık, birçok vitamin içeren popüler bir sebzedir ve bütün dünyada sevilen bir sebzedir. Ancak, bu bitkiler aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebilir. Gündüz hava sıcaklığının 32 derece ve üzerini bulduğu yaz günlerinde salatalıklar ısı stresine girer ve meyve verimi azalabilir.

Uzmanlar, salatalıkların bu tür sıcaklarda düzenli ve doğru şekilde sulanmasını tavsiye ediyor. Su, yalnızca kök altına dökülmeli, yapraklardan uzak tutulmalıdır. Yaprakların üzerine su dökmek, güneş altında "yanmalarına" neden olabilir.

Gübreleme de yaz aylarında oldukça önemlidir. Özellikle potasyum, salatalıkların sıcaklığa karşı dayanıklılığını artırmak için gereklidir. Etkili bir potasyum gübresi hazırlamak için, 1 yemek kaşığı potasyum sülfat 10 litre suda eritilerek karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım, kök altına uygulanmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem