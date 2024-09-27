Çok Kötü Kokuyor! 'Meyvelerin Kralı' Olarak Biliniyor! Hem Uykusuzluğa Hem de Strese Çare

Tropikal bir meyve olan durian, kendine has tadı ve aromasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de pek yaygın olarak tüketilmese de birçok sağlık faydası sunuyor. Özellikle uykusuzluk ve stres sorunlarıyla mücadelede ediyor. İşte durian meyvesinin sağlığa olan faydaları…

Kaynak: Haber Merkezi

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Çok Kötü Kokuyor! 'Meyvelerin Kralı' Olarak Biliniyor! Hem Uykusuzluğa Hem de Strese Çare - Resim: 1

Tropikal bir meyve olan durian, Güneydoğu Asya’ya özgü bir lezzet olup, Türkiye’de pek yaygın olarak tüketilmemektedir. Ancak bu meyvenin sağlık faydalarını öğrenenler, pazar pazar arayışa giriyor. Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerde oldukça popüler.

Durian, iri ve dikenli bir dış yüzeye sahip olup, açılması zor bir kabukla kaplıdır. Kabuk açıldığında, iç kısmında kremsi ve sarımsı tonlarda birkaç bölüm yer alıyor. Bu iç kısımlar, hafif lifli bir dokuya sahip, tatlı ve yumuşak bir yapıda olup, genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı bir karışım olarak tanımlanan eşsiz bir lezzet sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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