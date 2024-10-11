Çok Faydalı Diye Herkes Böyle Pişiriyor: Oysa Bütün Faydasını Bitiriyor!

Ispanak, salatalardan garnitürlere ve smoothielere kadar pek çok farklı tarifte kullanılarak sofralara lezzet katıyor. Ancak bu faydalarından yararlanmak için ıspanağı doğru pişirip tüketmek büyük önem taşıyor.

Ispanak, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle vücudu güçlendiriyor. Ancak bu besin değerini korumak için ıspanağın doğru şekilde pişirilmesi gerekiyor. Yanlış pişirme yöntemleri, sebzenin faydalı içeriğinin azalmasına yol açabiliyor.

STRESİ ORTADAN KALDIRIYOR

Araştırmalar, ıspanakta bulunan bileşiklerin, oksidatif strese karşı koruma sağlayabildiğini gösteriyor. Oksidatif stres, vücutta serbest radikallerin (hücre hasarına neden olan kararsız moleküller) aşırı birikmesiyle oluşan bir durumdur ve uzun vadede kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların riskini artırabiliyor.