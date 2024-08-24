Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem
Uzun süreli kullanımların ardından kir ve su nedeniyle aşınan küvetlerde sarı lekeler ortaya çıkar. Bu lekeleri, kireçleri ve çizikleri gidermek geleneksel temizlik ürünleri ile pek mümkün olmasa da, evde hazırlayacağınız basit bir karışım ile küvetleri ilk günkü beyazlığına döndürebilirsiniz.
Yıllarca kullanılması nedeniyle küvetler, bir süre sonra orjinal beyazlıklarını kaybeder. Küvetlerin üzerinde ortaya çıkan sarı lekeler, kireç, kir ve pas ise oldukça kötü bir görüntüye neden olur. Siz de en pahalı temizlik ürünlerinin bile bu tür durumlarda işe yaramadığına şahit olmuş olabilirsiniz.
Deneyimli ev hanımları, küveti hızlı bir şekilde beyazlatmanın ve normal rengine döndürmenin etkili yolunu biliyor.
KÜVETTEKİ SARI LEKELER NASIL ÇIKARILIR?
Küvetinizi ilk günkü beyazlığına dönüştürmek için ihtiyacınız olan üç temel malzeme soda, sirke ve kabartma tozudur. Bu malzemeleriniz hazırsa, gelin bir küveti mükemmel şekilde nasıl temizleyeceğinize bakalım...