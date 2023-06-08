Çok daha fazla lezzet katıyor... Sofranızı şenlendirecek pirinç pilavı tarifinin püf noktaları

Mantarlı, dereotlu ve zeytinyağlı yapılışı kolay leziz pirinç pilavı...

Sadece birkaç püf noktasına dikkat edeceğiniz bu tarif ile 20 dakikada sofranızı şenlenecek.

İşte mantarlı, dere otlu pirinç pilavı tarifi:

250 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

* 1,5 bardak baldo pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz,

* Yarım limon,

* 400 gr mantar,

* Yarım bardaktan bir parmak eksik zeytinyağı,

* 5 arpacık soğan veya 1 orta boy kuru soğan,

* 2 bardak sıcak su,

* 1 çay kaşığı tuz,

* 1 çay kaşığı karabiber,

* 1/2 demet dereotu, incecik doğranmış.

MANTARLI, DERE OTLU PİRİNÇ PİLAVI HAZIRLANIŞI

Pirinci bir kaba alın. Limonu dörde kesip, 3 parçasını pirincin üzerine serpiştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, 35-40 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde kıyılmış mantarı 2 çorba kaşığı zeytinyağında suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Daha sonra kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını aldırın. Pirinci yıkayıp kenara alın. Derin bir kapta 3 su bardağı sıcak su, tavuk suyu, toz şeker, tuz ve 1 parça limonun suyunu karıştırın. Kalan zeytinyağını kızdırıp, pirinci 4-5 dakika kavurun. Mantar ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak su karışımı ilave edip, 3 dakika harlı ateşte, 10-15 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Kıyılmış dereotu ekleyip, pilavın üst kısmını hafifçe karıştırın. Mutfak havlusu ile üzerini kapatıp, 10 dakika dinlendirin. Daha sonra pilavı hafifçe karıştırıp dereotunun pilavla harmanlanmasını sağlayın.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 + 20 dakika

Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun...

Kaynak: Gerçek Gündem