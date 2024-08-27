Çoğu Kişi Görmezden Geliyor Uzmanlar Uyardı: Kanserin Sabah Belirtilerine Dikkat
Kanserin erken evrelerde tespit edilmesi zor olabilir, ancak bazı sabah belirtileri bu konuda uyarıcı olabilir. Genellikle göz ardı edilen bu belirtiler, kanserin ilk işaretleri olabilir. Peki, vücuttaki bu belirtiler nelerdir?
Onkoloji alanında uzmanlar, kanserin gelişimini gösterebilecek ilk semptomlardan birinin sabah öksürüğü olduğunu belirtti.
Uzmanlar, sabahları uyanır uyanmaz başlayan öksürüğün, kronik yorgunluğun yanı sıra ciddi bir hastalığın da habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle sigara içen bireylerde sıkça görülen bu durumun, iki haftadan uzun sürmesi halinde ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor. Doktorlar, sigara kullanan herkesin düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.
Sabahları ortaya çıkan ve gün içinde kaybolan boğaz ağrısı da kanserin bir diğer erken belirtisi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, bu durumun iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulmasını ve gerekli testlerin yapılmasını öneriyor. Erken teşhis, ciddi hastalıkların tedavisinde büyük önem taşıyor.