Çoğu Kişi Görmezden Geliyor Uzmanlar Uyardı: Kanserin Sabah Belirtilerine Dikkat

Sabahları ortaya çıkan ve gün içinde kaybolan boğaz ağrısı da kanserin bir diğer erken belirtisi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, bu durumun iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulmasını ve gerekli testlerin yapılmasını öneriyor. Erken teşhis, ciddi hastalıkların tedavisinde büyük önem taşıyor.