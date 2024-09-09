Çocuklarda Telefon Bağımlılığına Dikkat

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımı artık çok yaygın. Akıllı telefon veya tablet kullanma yaşı küçük çocuklara kadar indi. Uzmanlar bu durumun zararları konusunda aileleri uyarıyor.

Çocuklarda Telefon Bağımlılığına Dikkat

Aşırı sosyal medya kullanımının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri son zamanların en çok araştırılan konularından biri. Eğitim ve iletişim kolaylığı açısından sosyal medyanın olumlu etkileri bulunuyor. Bununla birlikte oldukça zararlı etkileri de beraberinde getiriyor. Sanal iletişim yöntemlerinin yaygınlaşmasının ardından veliler de çocuklarıyla nasıl iletişim kuracakları konusunda kaygılanmaya başladı.


13-16 YAŞ ARALIĞINA DİKKAT!

Çocukluğunda telefon bilmeyen ebeveynlerin telefonla büyüyen çocukları, anne babalarını endişelendiriyor. Uzmanlar 13 yaşından önce çocuklarda telefon kullanımını önermiyor. 13-16 yaş aralığında ise iletişim kurabilmek için sadece tuşlu telefon öneriliyor.

Çocukların telefon bağımlılığın bir nedeni de aslında ebeveynleri. Elini telefondan bırakmayan, bütün gün instagramda ya da sosyal medyada vakit geçiren ebeveynlerin çocukları da onları taklit edebiliyor.

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