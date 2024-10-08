Çocuğunuzun Bu İki Ayda Doğmuşsa Dahi Olabilir! Anne Babalar Havalara Uçacak

Bilim insanlarının çocukların doğum ayları ve doğdukları ayların zihinsel ve bedensel becerilerini etkileyip etkilemediklerine ilişkin önemli bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarında 2 ay öne çıktı. Bu 2 ayda doğan çocukların zeka ve spor becerilerine ilişkin önemli bulgulara rastlandı. Peki, hangi doğum aylarında dünyaya gelen çocuklar daha yüksek zeka seviyesine sahip?

EYLÜLDE DOĞAN ÇOCUKLAR AKADEMİK BAŞARI İÇİN DÜNYAYA GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bir araştırma, 1 milyondan fazla öğrencinin verilerini analiz ederek Eylül ayında doğan çocukların akademik başarılarının diğer aylarda doğanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu çocuklar, ortaokuldan üniversiteye kadar olan süreçte en iyi notları alarak eğitim hayatlarında dikkate değer bir başarı sergiliyor.