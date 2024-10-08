Çocuğunuzun Bu İki Ayda Doğmuşsa Dahi Olabilir! Anne Babalar Havalara Uçacak
Doğum ayları üzerine yapılan araştırmalar, çocukların doğum aylarının zeka gelişimi üzerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanlarının çocukların doğum ayları ve doğdukları ayların zihinsel ve bedensel becerilerini etkileyip etkilemediklerine ilişkin önemli bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarında 2 ay öne çıktı. Bu 2 ayda doğan çocukların zeka ve spor becerilerine ilişkin önemli bulgulara rastlandı. Peki, hangi doğum aylarında dünyaya gelen çocuklar daha yüksek zeka seviyesine sahip?
EYLÜLDE DOĞAN ÇOCUKLAR AKADEMİK BAŞARI İÇİN DÜNYAYA GELDİ
Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bir araştırma, 1 milyondan fazla öğrencinin verilerini analiz ederek Eylül ayında doğan çocukların akademik başarılarının diğer aylarda doğanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu çocuklar, ortaokuldan üniversiteye kadar olan süreçte en iyi notları alarak eğitim hayatlarında dikkate değer bir başarı sergiliyor.
AĞUSTOS AYINDA DOĞANLAR TAM BİR SPOR İNSANI
Ağustos ayında doğan çocuklar ise akademik başarıda diğerlerine kıyasla daha düşük puanlar alıyorlar ancak spor alanında dikkat çekici başarılar elde ediyorlar. Özellikle futbol ve basketbol gibi takım sporlarında, öne çıkan birçok yıldız oyuncunun Ağustos doğumlu olduğu gözlemleniyor. Bu durum, sporun çocuk gelişiminde ne denli önemli bir yer tuttuğunu da ortaya koyuyor.
EYLÜL-ARALIK AYLARI ARASINDAKİ ÇOCUKLAR ZEKA KÜPÜ
ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nun verilerine göre, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocuklar, okula daha geç başlamanın sağladığı avantajla zeka gelişiminde daha iyi performans gösteriyor. Yaz aylarında doğan çocuklar, daha olgun bir yaşta eğitim hayatına başladıkları için akademik başarıları olumlu yönde etkileniyor.
DOĞUM AYI VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Araştırmalar, doğum ayının sadece zeka üzerinde değil, aynı zamanda yaşam süresi üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Özellikle sonbahar ve kış aylarında doğan bireylerin, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadığı sonucuna varıldı.