Çocuğunuza Bu 5 Cümleyi Sakın Kullanmayın! Uzmanlar Uyardı

Uzmanlara göre, çocuğunuzla iletişim kurarken kullandığınız bazı ifadeler, onların duygularını bastırmalarına neden olabilir. İşte uzmanların çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümle...

Son Güncelleme:
Çocuğunuza Bu 5 Cümleyi Sakın Kullanmayın! Uzmanlar Uyardı - Resim: 1

Ebeveynler, çocuklarını rahatlatmak ve onları iyi hissettirmek için çeşitli ifadeler kullanabilir. Ancak çocuk psikolojisi üzerine çalışan uzmanlar, bazı cümlelerin bu amaca hizmet etmeyebileceğini belirtiyor.

Çocukların duygusal ihtiyaçlarına yönelik ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bazı ifadelerin çocukların duygularını bastırmalarına yol açabileceğini belirtiyor. İşte çocuk psikolojisi uzmanlarının, çocuğunuza söylememeniz gereken 5 ifade:

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Bir Tutamı Altınla Yarışıyor! Kilosu 600 Bin Lirayı Geçti, Her Derde Deva Bir Tutamı Altınla Yarışıyor! Kilosu 600 Bin Lirayı Geçti
Çamaşırları Sıvı mı Yoksa Toz Deterjan mı Daha İyi Yıkar? Çamaşırları Sıvı mı Yoksa Toz Deterjan mı Daha İyi Yıkar?
Aylar Geçse Bile Yumuşamıyor, Çürümüyor ve Filizlenmiyor: İşte Soğanı Taze Tutan Saklama Yöntemi Aylar Geçse Bile Yumuşamıyor, Çürümüyor ve Filizlenmiyor: İşte Soğanı Taze Tutan Saklama Yöntemi
Mezopotamyalıların Antik Yemek Tarifi: 4 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı Mezopotamyalıların Antik Yemek Tarifi: 4 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı
Deodorant Kullanmaya Gerek Kalmıyor! Ter Kokusunu Yok Eden 4 Basit Yöntem Deodorant Kullanmaya Gerek Kalmıyor! Ter Kokusunu Yok Eden 4 Basit Yöntem
Psikolojiye Göre Çocuğunuzun Çok Zeki Olduğunun 5 İşareti Psikolojiye Göre Çocuğunuzun Çok Zeki Olduğunun 5 İşareti
Bu Baharatı Yoğurdun İçine Ekleyerek Tüketin: Beyindeki Aktiviteleri İki Kat Hızlandırıyor Bu Baharatı Yoğurdun İçine Ekleyerek Tüketin: Beyindeki Aktiviteleri İki Kat Hızlandırıyor
Ahırı Restorana Çevirdi, Bir Gelen Bir Daha Geliyor Ahırı Restorana Çevirdi, Bir Gelen Bir Daha Geliyor
Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva
Yumurtaların Rengi Meğer Böyle Belirleniyormuş! Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğu Belli Oldu Yumurtaların Rengi Meğer Böyle Belirleniyormuş! Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğu Belli Oldu
Sarı Lekeler Tamamen Kayboluyor! İşte Yastıklarınızı İlk Günkü Temiz Haline Çeviren Yöntem Sarı Lekeler Tamamen Kayboluyor! İşte Yastıklarınızı İlk Günkü Temiz Haline Çeviren Yöntem
Cep Telefonlarındaki Bu 10 Uygulama Haberiniz Yokken Kartınızdan Para Çekiyor! Cep Telefonlarındaki Bu 10 Uygulama Haberiniz Yokken Kartınızdan Para Çekiyor!
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında 'Yorulmayan Bir Düşmanla Savaşıyoruz'
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması
Ali Koç'a Saldıran Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Daha Önce de Kasten Öldürmeden Yargılanmış Ali Koç'a Saldıran Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!