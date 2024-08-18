Çocuğunuza Bu 5 Cümleyi Sakın Kullanmayın! Uzmanlar Uyardı

Ebeveynler, çocuklarını rahatlatmak ve onları iyi hissettirmek için çeşitli ifadeler kullanabilir. Ancak çocuk psikolojisi üzerine çalışan uzmanlar, bazı cümlelerin bu amaca hizmet etmeyebileceğini belirtiyor.

Çocukların duygusal ihtiyaçlarına yönelik ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bazı ifadelerin çocukların duygularını bastırmalarına yol açabileceğini belirtiyor. İşte çocuk psikolojisi uzmanlarının, çocuğunuza söylememeniz gereken 5 ifade:

Kaynak: Gerçek Gündem