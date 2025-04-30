Çocuğunu Market Arabasına Oturtan Yandı! Bütün Anne Babalar Yapıyor Ama Tehlike Büyük

Çocukları market arabasına oturtmak, alışveriş sırasında ebeveynlerin sıkça tercih ettiği pratik bir yöntem olsa da, uzmanlar bu alışkanlığın ciddi hijyen ve güvenlik riskleri taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Hem sağlığı hem güvenliği ilgilendiren bu uyarılar, çocuklu ailelerin alışveriş alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir.

GÖRÜNMEYEN HİJYEN RİSKLERİ

Alışveriş arabaları, dış ortamdan gelen birçok mikrop ve kirleticiye maruz kalıyor. Ürün taşımak için tasarlanan bu arabalar, ne yazık ki hijyen açısından steril bir alan sunmuyor. Çocukların çoğu zaman ayakkabılarıyla oturtulduğu bölümlerde bakteriler, mantarlar ve patojenler kolaylıkla birikebiliyor.

Uzmanlar, ayakkabıların dışarıdan taşınan mikroorganizmaları taşıdığını, bu yüzden arabaya temas ettirilen ayakkabıların özellikle gıda ve tekstil ürünlerine doğrudan temas riski taşıdığını belirtiyor. Bu durum da hem çocukların sağlığını hem de alışveriş ürünlerinin temizliğini tehdit ediyor.

DÜŞME TEHLİKESİNE DİKKAT

Hijyen kadar önemli bir diğer konu ise güvenlik. Uzmanlara göre, alışveriş arabalarından düşme sonucu hastaneye başvuran çocuk sayısı azımsanmayacak düzeyde. Özellikle yanlış yerleştirilen ya da ayakta duran çocuklarda kafa travması, kemik kırığı ve yüz bölgesinde morarma gibi yaralanmalar sıklıkla yaşanabiliyor.

Uzmanlar, çocukların market alışverişleri sırasında daha güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bazı alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuklara özel güvenli taşıma sistemleri, hijyen örtüleri veya ergonomik bebek taşıyıcıları gibi yöntemlerin kullanılması öneriliyor.

Ayrıca, çocukların ürün yerleştirilen bölümlere ayakkabılarıyla oturtulmaması, alışveriş sonrası arabaların dezenfekte edilmesi ve olası temastan kaçınılması, hem ebeveynlerin hem de çocukların sağlığı için büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi