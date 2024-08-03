Çocuğuna Verdiği İsimle Tartışma Konusu Olmuştu: Pelin Batu Neden Yabancı İsim Koyduğunu Açıkladı
Tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında Macit Bitargil ile Roma'da evlenmiş, 4 yıl süren birlikteliğin ardından iki isim 2022 yılında evliliklerini noktalamıştı. 2019 yılında hayata getirdiği erkek çocuğuna 'Rafael' ismini koyarak tartışmaların odağı haline gelen Batu, çocuğuna neden bu ismi verdiğini açıkladı.
Yıllar önce Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Tarihin Arka Odası' programı ile hafızalara kazınan tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile yaşadığı tartışmalar ile uzun süre akıllardan çıkmamıştı.
ÇOCUĞUNA 'RAFAEL' İSMİNİ VERMİŞTİ
Eski Roma Büyükelçisi olan merhum diplomat İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu, 2018 yılında Roma'da ünlü kalp ve damar cerrahı doktor Macit Bitargil ile evlenmiş ve çiftin 2019 yılında bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Alışılagelmişin dışındaki açıklamaları ile sık sık gündem olan Batu, çocuğuna 'Rafael' ismini koyarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş ve bazı kesimler tarafından yoğun tepki almıştı.
Yıllardır yöneltilen "Anne ve baba Türk, neden çocuğa yabancı isim verildi" tepkilerine sosyal medya hesabından yanıt veren Batu, bu tartışmalardan sıkıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"ÇOK SEVDİĞİM BİR RESSAMIN İSMİ VE TÜM TEK TANRILI DİNLERDE ŞİFA MELEĞİ"
"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor.
1. Size ne, istediğimiz ismi takarız.
2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği
3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz."