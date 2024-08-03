Çocuğuna Verdiği İsimle Tartışma Konusu Olmuştu: Pelin Batu Neden Yabancı İsim Koyduğunu Açıkladı

Yıllar önce Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Tarihin Arka Odası' programı ile hafızalara kazınan tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile yaşadığı tartışmalar ile uzun süre akıllardan çıkmamıştı.



ÇOCUĞUNA 'RAFAEL' İSMİNİ VERMİŞTİ



Eski Roma Büyükelçisi olan merhum diplomat İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu, 2018 yılında Roma'da ünlü kalp ve damar cerrahı doktor Macit Bitargil ile evlenmiş ve çiftin 2019 yılında bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Alışılagelmişin dışındaki açıklamaları ile sık sık gündem olan Batu, çocuğuna 'Rafael' ismini koyarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş ve bazı kesimler tarafından yoğun tepki almıştı.