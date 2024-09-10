Çizilen Yemek Masası ve Sehpalar İçin En Etkili Doğal Yöntem: Saniyeler İçinde Yok Ediyor, Yarım Bardak Yetiyor

YARIM ÇAY BARDAĞI YETİYOR

Çizikler için ihtiyacınız olan malzemeler yalnızca yarım bardak zeytinyağı ve yine yarım bardağı sirke. Bu iki malzemeyi bir kapta karıştırın ve yumuşak bir bez yardımıyla karışımı sehpanın çizik bölgelerine uygulayın. Hafifçe sildikçe, çiziklerin yavaşça kaybolduğunu fark edeceksiniz.

Bu basit ama etkili yöntemle, sehpanızdaki çiziklerden kurtulabilir ve eşyalarınıza eski parlaklığını geri kazandırabilirsiniz.