Çizilen Yemek Masası ve Sehpalar İçin En Etkili Doğal Yöntem: Saniyeler İçinde Yok Ediyor, Yarım Bardak Yetiyor
Eski dönemlerde evlerin estetik dokunuşlarından biri olarak kabul edilen sehpalar ve yemek masaları, günümüzde de her evde yerini koruyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Sehpaların ve yemek masalarının yüzeyinde eşyaların sebep olduğu çizikler oluşabiliyor. Çoğu kişi bu gibi durumlarda yeni bir sehpa almayı düşünebilir. Oysa bu masrafa gerek kalmadan, doğal yöntemlerle sehpalarınızı çiziklerden arındırmak oldukça kolaydır.
SANİYELER İÇİNDE KURTULABİLİRSİNİZ
Sehpanızda meydana gelen çizikleri yok etmek için yalnızca iki doğal malzeme kullanarak etkili bir çözüm elde edebilirsiniz. Bu yöntemle, saniyeler içinde çiziklerden kurtulmak mümkün.
YARIM ÇAY BARDAĞI YETİYOR
Çizikler için ihtiyacınız olan malzemeler yalnızca yarım bardak zeytinyağı ve yine yarım bardağı sirke. Bu iki malzemeyi bir kapta karıştırın ve yumuşak bir bez yardımıyla karışımı sehpanın çizik bölgelerine uygulayın. Hafifçe sildikçe, çiziklerin yavaşça kaybolduğunu fark edeceksiniz.
Bu basit ama etkili yöntemle, sehpanızdaki çiziklerden kurtulabilir ve eşyalarınıza eski parlaklığını geri kazandırabilirsiniz.