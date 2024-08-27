Çıplaklar Gemisi Yolculuğa Başlıyor: Uyulması Gereken Kurallar Belli Oldu

Dünyanın en büyük çıplaklar teknesi olarak ünlenen gemi, şubat ayında başlayacağı 11 günlük yeni yolculuğuna hazırlanıyor.



Müşterilerin tamamen çıplak dolaşabildiği ve birbirinden farklı türde partilerin düzenleneceği bu gemide, uyulması gereken katı kurallar da bulunuyor.



YEMEK ODALARINDA ÇIPLAK DOLAŞMAK YASAK



Gemideki en katı kural, yemek bölümünde çıplak dolaşmanın tamamen yasaklanması. Çıplak şekilde yemeğe çıkmak isteyenler için açık havada bir büfe oluşturulacağını belirten yetkililer, gemideki restoran bölümlerinde ise kıyafet giyilmesini zorunlu tutuyor.



Şirket ayrıca kabinde, havuz kenarında ya da büfede çıplak veya tangalı şekilde oturmak için de havlu şartı koymuş durumda.