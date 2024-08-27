Çıplaklar Gemisi Yolculuğa Başlıyor: Uyulması Gereken Kurallar Belli Oldu

Dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinden Bare Necessities, Şubat ayında Miami'den Karayipler'e 11 günlük bir yolculuğa hazırlanıyor. Çıplak dolaşmanın serbest olduğu gemide uyulması gereken kurallar ve bilet fiyatları ortaya çıktı.

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Çıplaklar Gemisi Yolculuğa Başlıyor: Uyulması Gereken Kurallar Belli Oldu - Resim: 1

Dünyanın en büyük çıplaklar teknesi olarak ünlenen gemi, şubat ayında başlayacağı 11 günlük yeni yolculuğuna hazırlanıyor.

Müşterilerin tamamen çıplak dolaşabildiği ve birbirinden farklı türde partilerin düzenleneceği bu gemide, uyulması gereken katı kurallar da bulunuyor.

YEMEK ODALARINDA ÇIPLAK DOLAŞMAK YASAK

Gemideki en katı kural, yemek bölümünde çıplak dolaşmanın tamamen yasaklanması. Çıplak şekilde yemeğe çıkmak isteyenler için açık havada bir büfe oluşturulacağını belirten yetkililer, gemideki restoran bölümlerinde ise kıyafet giyilmesini zorunlu tutuyor.

Şirket ayrıca kabinde, havuz kenarında ya da büfede çıplak veya tangalı şekilde oturmak için de havlu şartı koymuş durumda.

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