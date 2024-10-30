Cinsiyet Değiştirebilen Hayvanlar Belli Oldu: Erkek Olarak Doğup, Dişi Olarak Ölüyorlar
Birbirinden farklı özelliklere sahip canlılarla dolu olan hayvanlar aleminde 7 hayvanın cinsiyet değiştirme özelliği ortaya çıktı. Bu hayvanlar erkek olarak doğuyor ancak sonra dişi olarak yaşamına devam ediyor. Peki hayvanlar neden cinsiyet değiştiriyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Doğada, bazı canlı türleri için cinsiyet değiştirme oldukça yaygın. Bu canlılar, çeşitli nedenlerle ve farklı mekanizmalarla cinsiyetlerini değiştirebiliyorlar. Bazıları hayatlarına erkek olarak ve daha sonra kalıcı olarak dişiye dönüşüyor. Bazıları ise çevresel koşullara veya sosyal hiyerarşiye bağlı olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorlar.
CİNSİYET DEĞİŞTİREN HAYVANLAR
Terlik Salyangozları: Bu ilginç canlılar, üst üste yığılmış bir şekilde yaşarlar. En yaşlı dişiler en altta, en genç erkekler en üstte bulunur. Eğer bir erkek yığından ayrılırsa, kendi kendine dişiye dönüşür.
Mavibaşlı Balıklar: Tüm mavibaşlı balıklar, hayatlarına dişi olarak başlar. Ancak en büyük bireyler, belirli bir süre sonra erkeğe dönüşür ve renkleri maviye döner.
Palyaço Balıkları: Palyaço balıkları da terlik salyangozları gibi erkek olarak başlayıp dişiye dönüşürler. Eğer gruptaki büyük dişi ölürse, eşi dişiye dönüşerek onun yerini alır.
Cüce Şahin Balığı: Bu balıklar, topluluktaki cinsiyet dengesini sağlamak için dişi veya erkek olabilirler. Ortam koşulları veya sosyal baskılar, cinsiyet değişimini tetikleyebilir.
Yeşil Kurbağalar: Yeşil kurbağaların erkekleri, belirli koşullar altında cinsiyetlerini değiştirebilirler. Ancak bu durum, tüm erkeklerde görülmez ve neden olduğu tam olarak bilinmemektedir.
Avrupa Gölet Kaplumbağaları: Bu kaplumbağaların cinsiyeti, kuluçka sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Sıcaklıktaki değişimler, erkek veya dişi yavruların oluşmasına neden olur.
Dikenli Yumuşak Kabuklu Kaplumbağalar: Avrupa gölet kaplumbağalarına benzer şekilde, bu kaplumbağaların cinsiyeti de kuluçka sıcaklığına bağlı olarak belirlenir.
HAYVANLAR NEDEN CİNSİYET DEĞİŞTİRİR?
Üreme başarısını artırmak: Bazı türlerde, cinsiyet değiştirmek, üreme başarısını artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, bir grupta dişi sayısı azsa, bazı erkekler dişiye dönüşerek üremeye katkıda bulunabilir.
Sosyal hiyerarşi: Bazı türlerde, cinsiyet değiştirmek, sosyal hiyerarşide yükselmek için bir strateji olabilir. Örneğin, bir grupta en büyük dişi ölürse, eşi dişiye dönüşerek grubun lideri olabilir.
Çevresel koşullar: Sıcaklık, besin mevcudiyeti gibi çevresel koşullar da cinsiyet değişimini tetikleyebilir.