Cinsiyet Değiştirebilen Hayvanlar Belli Oldu: Erkek Olarak Doğup, Dişi Olarak Ölüyorlar

CİNSİYET DEĞİŞTİREN HAYVANLAR

Terlik Salyangozları: Bu ilginç canlılar, üst üste yığılmış bir şekilde yaşarlar. En yaşlı dişiler en altta, en genç erkekler en üstte bulunur. Eğer bir erkek yığından ayrılırsa, kendi kendine dişiye dönüşür.

Mavibaşlı Balıklar: Tüm mavibaşlı balıklar, hayatlarına dişi olarak başlar. Ancak en büyük bireyler, belirli bir süre sonra erkeğe dönüşür ve renkleri maviye döner.