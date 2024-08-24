Cinsel Organına Salatalık Sıkıştı! Bahanesi ‘Pes’ Dedirtti...

İsmi açıklanmayan bir adam anüsünde sıkışan salatalık şikayetiyle acil servise başvurdu. Şiddetli ağrı ve tuvaletini yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran adam salatalığın içine nasıl girdiğine dair bir fikri olmadığını söyleyerek doktorları şaşkına çevirdi.

Kolombiya’da yaşayan ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir hasta ağrı şikayetiyle hastaneye gitti ve yürüyemediğini ancak rahatsızlığının nedenini bilmediğini söyledi. Doktorlar incelemelerine başladıklarında bir röntgende adamın renktumunun içinde büyük bir yabancı cisim buldular. Cerrahi operasyonla adamın rektumunda bulunan yabancı cisim alındı ve bunun bir salatalık olduğu keşfedildi.



40 yaşındaki adamın yaşananlara ilişkin kullandığı bu ifadeler ise duyanları 'pes artık' dedirtti.