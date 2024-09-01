Cinsel Hayal Kırıklı Yaşayan Yalnız Yunus Balığı Yüzücülerin Korkulu Rüyası Oldu

YUNUSLARIN DOĞASINDA TEHLİKE VAR MI?

Her ne kadar yunuslar dost canlısı olarak bilinse de, nadir de olsa ölümcül saldırılarda bulunabiliyorlar. 1994 yılında Brezilya’da yaşanan bir olayda, Tião isimli bir yunus, kendisine binen iki yüzücüye saldırmış, biri hayatını kaybederken diğeri yaralanmıştı. Tião'nun daha önce de en az 22 kişiyi yaraladığı kaydedilmişti.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Japonya’daki Mie Üniversitesi’nden setoloji uzmanı Prof. Tadamichi Morisaka, Mihama’da saldıran yunusun, geçtiğimiz yıl Fukui açıklarında görülen 2,5 metre uzunluğundaki yunusla aynı olabileceğini belirtti. Prof. Morisaka, sırt yüzgeçlerindeki benzerlikler ve yaralar nedeniyle bu değerlendirmeyi yaptığını ifade etti. Yalnız kalmanın yunuslar için nadir olduğunu vurgulayan Morisaka, bu durumun yunusun davranışlarını etkileyebileceğini söyledi.