Cinsel Hayal Kırıklı Yaşayan Yalnız Yunus Balığı Yüzücülerin Korkulu Rüyası Oldu
Japonya'nın sakin sahil kasabalarından Mihama, yalnız bir yunusun neden olduğu saldırılarla gündemde. Şişe burunlu bu yunusun, son dönemde artan 18 yüzücü saldırısından sorumlu olduğu düşünülüyor. Saldırılarda ilkokul çağındaki bir çocuğun parmağına 20 dikiş atılmasına neden olan yunus, yüzücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Mihama'da geçtiğimiz yıl altı kişi yunusun saldırılarından yaralanırken, bir yüzücünün kaburga kemikleri kırıldı. 2022'de de benzer bir saldırı sonucu bir kişi yaralanmıştı. Bu tehlikeli durum karşısında yetkililer, vatandaşları yunuslarla temas konusunda uyararak, "Yunuslar sivri dişleriyle sadece ısırmakla kalmaz, aynı zamanda sizi denizin derinliklerine çekerek hayati tehlike yaratabilir" dedi.
YUNUSLARIN DOĞASINDA TEHLİKE VAR MI?
Her ne kadar yunuslar dost canlısı olarak bilinse de, nadir de olsa ölümcül saldırılarda bulunabiliyorlar. 1994 yılında Brezilya’da yaşanan bir olayda, Tião isimli bir yunus, kendisine binen iki yüzücüye saldırmış, biri hayatını kaybederken diğeri yaralanmıştı. Tião'nun daha önce de en az 22 kişiyi yaraladığı kaydedilmişti.
UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME
Japonya’daki Mie Üniversitesi’nden setoloji uzmanı Prof. Tadamichi Morisaka, Mihama’da saldıran yunusun, geçtiğimiz yıl Fukui açıklarında görülen 2,5 metre uzunluğundaki yunusla aynı olabileceğini belirtti. Prof. Morisaka, sırt yüzgeçlerindeki benzerlikler ve yaralar nedeniyle bu değerlendirmeyi yaptığını ifade etti. Yalnız kalmanın yunuslar için nadir olduğunu vurgulayan Morisaka, bu durumun yunusun davranışlarını etkileyebileceğini söyledi.
SALDIRILARIN NEDENİ CİNSEL HAYAL KIRIKLIĞI MI?
Uzmanlar arasında saldırıların nedeni üzerine farklı görüşler var. Shark Bay Yunus Araştırması’ndan Dr. Simon Allen, yunusun cinsel dürtülerinin bu saldırgan davranışlara yol açabileceğini öne sürüyor. Dr. Allen, yunusların sosyal hayvanlar olduğunu ve hormonal dalgalanmalar ya da cinsel hayal kırıklığının, insanlara zarar verme eğilimlerini artırabileceğini belirtti.
SAVUNMA REFLEKSİ Mİ?
Singapur Ulusal Üniversitesi'nden deniz memelileri uzmanı Dr. Matthias Hoffmann-Kuhnt ise, bu saldırıların yunusun kendini savunma refleksi olabileceğini savundu. Dr. Hoffmann-Kuhnt, insanların yunuslara aşırı yakınlaşmasının bu tür tepkilere neden olabileceğini, daha önce kötü bir deneyim yaşamış yunusların bu davranışlarını diğer insanlara yansıtabileceğini ifade etti.
Yetkililer, bölgedeki yüzücülerin yunuslarla temastan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuyor.