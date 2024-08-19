Çinekop, İstavrit ya da Palamut Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Balık Bakın Neymiş

Türkiye'de en çok kırmızı et ve tavuk eti tüketiliyor olsa da, balık sevenlerin de sayısı oldukça fazla. Av sezonuyla birlikte yaz aylarında ucuzlaşan balık fiyatları, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, ayda ancak birkaç kez balık tüketme şansı olan vatandaşlar tercihlerini hem en lezzetli hem de en sağlıklı balıklar yana yapmak istiyor.



SAĞLIĞA FAYDALI BALIKLAR BELLİ OLDU



Marmara Denizi ve Karadeniz'de satılan balıkların incelendiği araştırmanın ardından, insan sağlığına en faydalı 3 balık belli oldu. Deniz ve nehir balıklarının birbirinden farklı özellikleri ve faydaları bulunduğu belirtilirken, uzmanlar deniz balıklarının mineral ve besin değerleri açısından nehir balıklarına göre daha faydalı olduğunu ve çok daha fazla lezzet barındırdığını belirtti.



İşte sağlığa faydası en yüksek 3 balık türü...