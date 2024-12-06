Çinekop, İstavrit, Palamut... Hepsinden Daha Faydalı Balık Deniliyordu! Büyük Zararı Ortaya Çıktı

Lviv Politeknik Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Karadeniz’de sıkça tüketilen çipura balığı, içerdiği yüksek miktarda omega-6 yağ asidi nedeniyle zararlı etkiler doğurabiliyor. Çipuranın düşük maliyeti ve lezzetli olması nedeniyle popüler bir tercih olduğu belirtilirken, besin değerlerinin diğer balık türlerine göre oldukça düşük olduğu vurgulandı.