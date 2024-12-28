Çinekop, İstavrit, Lüfer, Hamsi: En Yararlı Balık Deniliyordu! Büyük Zararı Ortaya Çıktı

ÇİPURA TÜKETİRKEN DİKKAT

Balığın tazeliği, hem lezzet hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Taze olmayan balıklar, zararlı bakterilere neden olabilir.

Çipura, ağır yağlarla kızartılmak yerine buğlama veya fırınlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanmalıdır.

Herhangi bir besin gibi, çipura da aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle sodyum ve potasyum dengesini bozabilir.