Cilt ve Saç Bakımı İçin Mucizevi Sabun: Egzama, Sivilce, Cilt Kızarıklıklarını Anında İyileştiriyor

KATRAN SABUNU KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Her ne kadar katran sabunu birçok fayda sağlasa da, kuru veya çok hassas cilde sahip olanlar ya da sabunun bileşenlerine alerjik reaksiyon gösterenler için uygun değildir. Katran sabununun her gün kullanılması önerilmez; bu nedenle, cilt sorunlarının çözümüne yönelik belirli aralıklarla kullanılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir.