Cilt Kuruluğu, Akne, Tahriş ve Siyah Noktaların Sırrı Buzdolabınızda Gizli: Sadece Bu Malzemeler Yetiyor

Marketten aldığınız her ürünlere bakmadan önce, mutfak rafınıza bir göz atmakta fayda var. Çünkü cilt problemleri her zaman pahalı kremlerle çözülmek zorunda değil. Kuruluk, akne ya da kızarıklık gibi şikâyetlere karşı doğal yöntemler bazen en az profesyonel ürünler kadar etkili olabilir.

Ancak unutmamak gerekir ki, "doğal" her zaman "zararsız" anlamına gelmez. Bitkisel içerikler dahi bazı ciltlerde alerji veya tahrişe yol açabilir. Özellikle hassas ciltliler, ev yapımı tarifleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmalı veya küçük bir bölgede test yapmalıdır.

İNGİLİZ TUZU

Etkili olduğu sorunlar: Kuruluk, iltihap, tahriş

Magnezyum sülfat içeriği sayesinde uzun yıllardır rahatlatıcı banyoların ve cilt yenileme rutinlerinin vazgeçilmezi olan Epsom tuzu; iltihabı hafifletir, cildi yatıştırır ve doğal bir peeling alternatifi sunar. Özellikle egzama, sedef ve dermatit gibi rahatsızlıklarda destekleyici olabilir.

NASIL KULLANILMALI?

Banyo için: Ilık suya 1 su bardağı kadar ekleyip haftada 1-2 kez 15 dakikalık dinlendirici banyolar yapabilirsiniz.

Peeling: 3 yemek kaşığı Epsom tuzunu ¼ su bardağı zeytinyağı, birkaç damla lavanta yağı ve demlediğiniz yeşil çay ile karıştırın. Vücudunuza nazikçe masaj yaparak uygulayın (yüz bölgesine kullanmayın).

YEŞİL ÇAY

Etkili olduğu sorunlar: İltihap, matlık, yaşlanma belirtileri, şişkinlik

Antioksidan deposu yeşil çay, yalnızca sağlıklı bir içecek değil, aynı zamanda cildi dış etkenlerden koruyan güçlü bir yardımcıdır. İçeriğindeki EGCG adlı bileşen serbest radikallerle savaşır, cilt tonunu eşitler ve kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır.

NASIL KULLANILMALI?

Doğal bir tonik hazırlamak için:

¼ fincan demli yeşil çay

¼ fincan cadı fındığı özü

(İsteğe bağlı) ¼ fincan gül suyu

Karışımı buzdolabında saklayın ve sabah-akşam temiz cilde tonik olarak uygulayın.

BAL

Etkili olduğu sorunlar: Sivilce, kızarıklık, tahriş, nem kaybı

Doğal bir antibakteriyel olan bal, ciltteki mikroplarla savaşırken aynı zamanda nemlendirici görevi görür. Yaraların iyileşmesini destekler, akneli bölgeleri yatıştırır ve cildi canlandırır.

NASIL KULLANILMALI?

Sivilce maskesi: 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı yeşil çay tozu ve 1 çay kaşığı badem yağını karıştırarak sorunlu bölgelere uygulayın. 15 dakika bekletin.

Nemlendirici maske: Yarım avokadoyu ezip 1 tatlı kaşığı bal ve biraz zeytinyağı ekleyerek haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

YULAF

Etkili olduğu sorunlar: Kaşıntı, egzama, hassasiyet, güneş yanığı

Yulaf ezmesi, cilt dostu beta-glukanlar içerir. Bu doğal bileşenler ciltteki tahrişi azaltır, nem dengesini korur ve kızarıklıkları yatıştırır. Alerjik ciltler için güvenilir bir seçenek olan yulaf, birçok bebek ürününde de yer alır.

NASIL KULLANILMALI?

½ su bardağı yulafı un haline getirin ve ılık banyo suyuna ekleyin. Haftada 2-3 kez, 10-15 dakika boyunca cildi dinlendirmek için bu banyoyu tercih edebilirsiniz.

SOYA

Etkili olduğu sorunlar: Lekelenme, nem eksikliği, güneş kaynaklı cilt yaşlanması

Soya fasulyesi, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olan izoflavonlar açısından zengindir. Cildin elastikiyetini artırır, ince çizgileri hafifletir ve nem kaybını azaltır.

NASIL KULLANILMALI?

Temizleyici karışım: 4 yemek kaşığı soya sütü, 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 çay kaşığı yoğurdu karıştırın. Yüzünüze masaj yaparak uygulayın, ardından ılık suyla durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Etkili olduğu sorunlar: Kuruluk, tahriş, cilt soyulması

Yoğun nemlendirici özelliği sayesinde Hindistan cevizi yağı, özellikle çok kuru ve hassas ciltlerde cilt bariyerini güçlendirmek için kullanılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi korurken, nemin ciltte tutulmasına da yardımcı olur.

NASIL KULLANILMALI?

Geceleri yatmadan önce yüz ve vücut için doğal bir nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

Dudak kremi olarak veya saç uçlarınızı beslemek için de idealdir.

Ev yapımı maskelere birkaç damla eklenerek etkisi artırılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi