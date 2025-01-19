Çilingir Ustası Hırsızlara Tövbe Ettirecek Yöntemi İfşaladı: Bilmeden Yapıyoruz, Meğer Doğrusu Buymuş
Sosyal medyada bir çilingir, ev sahiplerinin hırsızlık riskini azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla geceleri anahtarı ön kapı kilidinde bırakmanın önemini vurgulayan bir video paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
TikTok üzerinden yayımlanan videoda, çilingir, anahtarın hafifçe çevrilerek kilitte bırakılmasının hırsızların evin içine girmesini engellemek için etkili bir yöntem olduğunu belirtti.
İMKANSIZ HALE GETİRİYOR
"Brummie Kilit Seçici" olarak bilinen çilingir, video paylaşımında, anahtarın doğru şekilde bırakılmasının kilidin işleyişine nasıl etki ettiğini açıkladı. Anahtarın hafifçe çevrilmesi, kilidin içindeki sürgüyü hareket ettirerek, kilidi açmanın imkansız hale gelmesini sağlıyor. Ancak, anahtar çevrilmeden kilitte kaldığı takdirde, kilidi zorlamak isteyen bir hırsız, doğru anahtarı kullanarak kilidi açabilir.
EVİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BUNLARI YAPIN
Ev sahiplerinin, hırsızlıkları önlemek ve evlerini güvende tutmak için dikkat etmeleri gereken bazı önemli ipuçları bulunuyor. Anahtarları, kolayca bulunabilecek yerlerde bırakmak, örneğin kilim altı veya saksı içinde saklamak, hırsızların işini kolaylaştırabilir.
Evinizle ilgili bakım işlerinizi düzenli olarak yaparak, tüm kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olmanızda fayda var. Çünkü fırsatçılar, açık bırakılan bir pencere veya kapıdan içeri girebilir. Ayrıca, anahtarlarınızı açık pencereler veya harf yuvalı kapıların yakınında bırakmaktan kaçının. Hırsızlar bu tür yerlerden faydalanarak hem evinize girebilir hem de aracınızı çalabilir.
ANAHTARLIKLARA DİKKAT
Evinizi paylaşan birinin anahtarlığınıza adınızı veya adresinizi yazmaktan kaçının. Aksi takdirde, hırsızlar bu bilgileri kullanarak, çalınan anahtarla kişisel bilgilerinize ulaşabilir. Ayrıca, araba ve ev anahtarlarını aynı anahtarlıkta taşımamaya özen gösterin. Mülklerinizi UV işaretleyicisiyle işaretlemek de önemli bir güvenlik önlemidir, çünkü bu sayede eşyalarınıza görünmez bir kimlik kazandırabilirsiniz.
Evde büyük miktarda para bulundurmak da risklidir. Eğer para bulundurulması gerekiyorsa, farklı alanlarda saklanması tavsiye edilir. Bu tür basit ama etkili güvenlik önlemleri, hırsızlık riskini önemli ölçüde azaltabilir.