İnanılmazı Yaşadılar! Sadece 1 Günde 10 Santimetre Yükseldi, Herkes Tedirgin
Kars’ta hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesiyle Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi donmaya başladı. Gölün buzla kaplanan bölümleri, mavi ve beyazın etkileyici bir görsel şölen sunduğu kartpostal manzaralarıyla dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı Köyü’nde yer alan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Atlı kızak işletmecileri, gölün buz kalınlığını ölçerek sezon öncesi testlerini gerçekleştirdi.
Turistlerin ilgisini çeken bu eşsiz aktivite için hazırlık yapan işletmeciler, atlarını kızaklara koşarak son denemelerini yaptı.
“BUZ KALINLIĞI BİR GÜNDE 10 SANTİMETREYE ULAŞTI”
Atlı kızak işletmecisi Davut Daşdemir, göldeki buz kalınlığını ölçtüklerini belirterek, “Dün ölçüm yaptığımızda buz 5 santimetreydi. Bugün 10 santimetreye ulaştı. Şu an resim çekmek ya da yürümek için buz üzerine çıkmak güvenli. Ancak atlı kızaklarla çıkmak için biraz daha kalınlaşmasını bekleyeceğiz” dedi.
TURİSTLERİ KARTPOSTAL GÜZELLİĞİ BEKLİYOR
Daşdemir, önümüzdeki hafta buz kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, “Atlı kızaklarımızla turistlere hizmet vermeye hazırız. Göl her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görecek” diye konuştu.
Kars’a gelen turistler, özellikle Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi aracılığıyla bölgeye ulaşıyor.
İlk duraklardan biri olan Çıldır Gölü, hem yürüyüş yapmak hem de buz üzerindeki atlı kızak keyfini yaşamak isteyen ziyaretçileri için kış aylarında cazip bir nokta olmayı sürdürüyor.
Havadan görüntülenen donmuş göl, sunduğu manzaralarla fotoğraf tutkunlarını da büyülüyor.