Cildiniz İçin En Sağlıklı Yağlar: Tek Damlası Yaşlılık İzlerini Siliyor
İlerleyen yaşlarda vücudumuzda meydana gelen ilk değişimler, yüz çevremizde ortaya çıkan derin kırışıklardır. İnce çizgiler ve yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan koyu lekeler, yaşımız ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Bu durumların önüne geçmek ve cildin erken yaşlanmasını engellemek için çok sayıda bakım ürünü bulunuyor olsa da, uygulayacağınız en etkili yöntem doğal yağlardan geçmekte.
Doğal yağlar cilt, saç, vücut ve tırnak bakımında çok sık kullanılır. Bazı doğal yağlar içerisindeki bileşenler sayesinde yaşlanma belirtilerini tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
Çünkü bu doğal yağlar cildi besler, hücreleri yeniler, cilde elastikiyet kazandırarak daha dolgun görünmesine yardımcı olur. Botoksa karşı alternatif olacak bu cilt bakım uygulamasıyla her yaşta genç görünen bir cilde sahip olabilmeniz mümkün.1 damlası bile mucize etkiler yaratan yaşlanma karşıtı doğal yağları sizler için listeledik.
JOJOBA YAĞI
Jojoba yağı cildin dokusunu iyileştirir ve cilt bariyerini güçlendirir. Jojoba yağı ile cildinizi dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirebilirsiniz.
Jojoba yağı cildin yağ dengesini düzenler. Gözenekleri açar ve sivilce oluşumunun önüne geçer. Jojoba yağının düzenli kullanımı cildi sıkılaştırır, sıkılaştırır ve yaşlanma belirtilerini yok etmek için cildi dolgunlaştırır.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Üzüm çekirdeği yağı, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile cilde sayısız fayda sağlar. Üzüm çekirdeği yağı cildi yumuşatır ve esnek bir hale getirir. Cildi parlak tutar ve her zaman aydınlık gösterir.
Üzüm çekirdeği yağ E vitamini açısında çok zengin olan bir yağdır. Bu sebeple cildi besler ve cildin elastikiyetini artırır. Böyle cildinizin sıkılaşır ve yaşlanma belirtileri ortadan kalkar.
Üzüm çekirdeği yağı koyu lekelere karşı da çok etkilidir. Üzüm çekirdeği yağı kırışıklıkları, ince çizgileri ve lekeleri tedavi ettiği için en etkili yaşlanma karşıtı doğal yağ olarak kabul edilir.
KUŞBURNU YAĞI
Kuşburnu yağı da cildi gençleştiren yağlar arasında yer alıyor. Zira içerisindeki bileşenler sayesinde kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltıyor.
Kuşburnu yağı içerisinde bol miktarda A vitamini barındırır. A Vitamini, beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktiren en iyi uçucu yağı olarak kabul edilir.
Kuşburnu yağı kolajen üretimini destekler. Cildi nemlendirir. Olgun ciltlerin her zaman genç ve canlı görünmesine destek olur.
TATLI BADEM YAĞI
Tatlı badem yağı, düzenli kullanıldığında kırışıklıkları ve ince çizgileri gözle görülür bir şekilde azaltır. Yüksek düzeyde A Vitamini ve Omega-3 yağları gibi esansiyel yağ asitleri cildinizi güneşin zararları etkilerinden korur.
Tatlı badem yağını tüm cilt tipleri kullanabilir. Özellikle hassas ve kuru bir cilt tipiniz varsa tatlı badem yağı cilt bakımı için size çok faydalı olabilir.
AVOKADO YAĞI
Avokado yağı, cildi gençleştiren doğal yağların ilk sıralarında yer alıyor. Cildi dış etkenlere karşı güçlendirir ve koruyan bu yağ özellikle güneş ışınlarının zararlı etkileri ile mücadele ediyor. İçerisine A ve K vitamini barındıran avokado yağı, antioksidanlar açısından zengindir.
Avokado yağı, cildi her zaman canlı tutar. K vitamini sayesinde cildin elastikiyetini artırır. Böylece avokado yağı, yaşlanma belirtileriyle mücadelede, sıkı, genç, pürüzsüz, parlak bir cildi teşvik etmede faydalıdır.