Çiğ Tüketilmemesi Gereken 5 Gıda: Resmen Zehirliyor, Sağlığınızı Tehlikeye Atmayın
Bazı gıdaların çiğ tüketilmesi ciddi sağlık riskleri yaratabilir. Bu besinler, doğru şekilde pişirilmediğinde zararlı bakteriler ve toksinler barındırarak gıda zehirlenmesine yol açabilir. İşte çiğ tüketilmemesi gereken 5 gıda ve sağlıklı tüketim için dikkat edilmesi gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
1. Tavuk
Çiğ tavuk, salmonella ve kampilobakter gibi tehlikeli bakteriler içerir. Bu bakteriler, doğru pişirme sıcaklığına ulaşmadığında vücuda geçerek gıda zehirlenmesine neden olabilir. Tavuğun içinin iyice pişirilmesi, bu riskleri ortadan kaldırır.
2. Yumurta
Çiğ yumurtalar, salmonella bakterisi taşıma riski taşır. Pastörize edilmemiş ya da az pişmiş yumurtaların tüketimi, özellikle bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yumurtaların tamamen pişirilmesi bu riski engeller.
Kaynak: Haber Merkezi