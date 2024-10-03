Çiğ Tüketilmemesi Gereken 5 Gıda: Resmen Zehirliyor, Sağlığınızı Tehlikeye Atmayın

1. Tavuk

Çiğ tavuk, salmonella ve kampilobakter gibi tehlikeli bakteriler içerir. Bu bakteriler, doğru pişirme sıcaklığına ulaşmadığında vücuda geçerek gıda zehirlenmesine neden olabilir. Tavuğun içinin iyice pişirilmesi, bu riskleri ortadan kaldırır.

2. Yumurta

Çiğ yumurtalar, salmonella bakterisi taşıma riski taşır. Pastörize edilmemiş ya da az pişmiş yumurtaların tüketimi, özellikle bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yumurtaların tamamen pişirilmesi bu riski engeller.

Kaynak: Haber Merkezi