Çiftlerin birbirlerine en çok aşık olduğu ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası

Polonya’daki Wrocław Üniversitesinden bilim insanları, birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeleri tespit etti. Bu ilginç çalışmanın sonuçlarına göre aşkın başkenti Paris değil, Budapeşte. Çünkü birbirine en çok âşık olan çiftler, Macaristan’da yaşıyor. 45 ülkenin dâhil edildiği araştırmada Türkiye ise 37. sırada yer aldı.