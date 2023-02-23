Çiftlerin birbirlerine en çok aşık olduğu ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası
Wrocław Üniversitesinden bilim insanları, hangi ülkelerdeki çiftlerin birbirine daha çok âşık olduğunu öğrenmek için ilginç bir çalışmaya imza attı.
Aşkın gerçekten ne olduğu, olukça kadim bir tartışma. Ancak son dönemde aşk üzerine yapılan bazı bilimsel çalışmalar, aşkın sayısal verilerini ortaya koymayı başarıyor. İşte bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde aşk üzerine yapılan son derece ilginç bir çalışmanın sonuçları paylaşıldı.
Polonya’daki Wrocław Üniversitesinden bilim insanları, birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeleri tespit etti. Bu ilginç çalışmanın sonuçlarına göre aşkın başkenti Paris değil, Budapeşte. Çünkü birbirine en çok âşık olan çiftler, Macaristan’da yaşıyor. 45 ülkenin dâhil edildiği araştırmada Türkiye ise 37. sırada yer aldı.
Araştırmaya, Avustralya’dan Çin’e Amerika Birleşik Devletleri’nden Uganda’ya kadar, dünyanın dört bir yanındaki 45 ülkeden 9.500 kişi katıldı.
Araştırmaya katılan çiftlere, partnerlerine yönelik “tutku,” bağlılık” ve “samimiyet” düzeylerini ölçmek üzere 15 farklı kategoride 45 anket sorusu soruldu.