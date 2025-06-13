Çiftçilerin İç Çamaşırını Toprağa Gömmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Anlamı Buymuş

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İsviçre’de yıllardır çiftçiler arasında uygulanan ve ilk duyulduğunda şaşkınlık yaratan bir yöntem, aslında toprak sağlığına dair önemli ipuçları sunuyor. Bahçeye pamuklu iç çamaşırı gömmek, sandığınızdan çok daha bilimsel bir amaca hizmet ediyor.

İLK BAKIŞTA TERS KÖŞE YAPAN YÖNTEM

İsviçre'deki birçok çiftçi ve bahçıvan, iç çamaşırlarını toprak altına gömüyor. Kulağa sıra dışı gelen bu uygulama, Devlet Araştırma Enstitüsü Agroskop’un başlattığı bir çevre projesinin parçası. Toplamda 2 bin çiftçiye pamuklu iç çamaşır gönderilerek, bahçelerine gömmeleri istendi. Belirli bir süre sonra toprak altından çıkarılan çamaşırların durumu ise toprak sağlığı hakkında bilgi verdi.

TOPRAKTAKİ MİKROORGANİZMA FAALİYETİ TEST EDİLİYOR

Bu alışılmadık yöntem, aslında oldukça basit bir prensibe dayanıyor: Eğer gömülen pamuklu iç çamaşırı haftalar içinde büyük ölçüde çürümüşse, toprakta yaşayan mikroorganizmalar aktif demektir. Yani bu toprak canlı, sağlıklı ve verimlidir. Ancak kumaşta ciddi bir bozulma olmamışsa, o toprakta biyolojik faaliyetlerin düşük olduğu ve toprağın sağlığının zayıf olduğu düşünülüyor.

KÜRESEL BOYUTA ULAŞAN BİR TEST

Toprağın biyolojik zenginliğini değerlendirmek için geliştirilen bu çevre dostu test, yalnızca İsviçre ile sınırlı kalmadı. Pennsylvania Toprak Sağlığı Koalisyonu tarafından desteklenen yöntem, Kanada’dan Avustralya’ya, Yeni Zelanda’dan Avrupa’ya kadar çok sayıda ülkede uygulanmaya başlandı.

Tarım uzmanları, eğitim kurumları, STK’lar ve gönüllüler bu teste büyük ilgi gösteriyor. Bu yöntem sadece toprak sağlığını ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir tarımın önemine dair farkındalık da oluşturuyor.

PAMUK ÇÜRÜYORSA TOPRAK YAŞIYORDUR

Kısa sürede yok olan pamuklu kumaşlar, toprağın canlılığının ve biyolojik çeşitliliğinin bir göstergesi. Gömülen iç çamaşırı birkaç hafta içinde neredeyse tamamen parçalanmışsa, bu iyi bir işarettir. Aksi durumda ise toprak, çiftçiye bir uyarı veriyor olabilir: “Burada bir şeyler yolunda gitmiyor.”

Kaynak: Haber Merkezi